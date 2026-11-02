Carla Bonilla, de Santa Lucía: la "locura" que comenzó con un cuadernillo de secundaria y despertó una pasión apícola totalmente desconocida

El interés de las mujeres sanjuaninas por ser Emprendedora del Sol este año superó las expectativas. En total fueron 520 las inscriptas, cada una con distintos proyectos todos apuntando hacia el emprendedurismo y siendo un reflejo del sacrificio detrás. Del total, se eligieron 19 propuestas, una por cada departamento, y en esta oportunidad conoceremos la historia de Reinas, de Carla Bonilla, la representante de Santa Lucía.

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La historia de Carla es más que interesante y llamativa, que sin duda refleja que no hay limites más que los que se coloca uno mismo para apostar a lo nuevo. Todo inició hace tres años aproximadamente. El hijo de Carla asiste a la Escuela de Enología y entre el material de estudio debía imprimir un cuadernillo. Jamás imaginó que aquellas hojas con información sobre una actividad en particular le cambiarían la vida.

“ Con el cuadernillo comencé a leer el material, me interesé y todo lo relacionado con la apicultura me comenzó a fascinar. En ese momento tenía un emprendimiento de productos regionales y pensé en incorporar miel, pero no comprando, sino produciéndola. Sin saber absolutamente nada fui y compré dos colmenas, con eso comencé” , detalló Carla en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Con el paso del tiempo y las dos colmenas en su haber, la santaluceña decidió iniciar un camino más profesional y comenzó a tomar curso y a capacitarse. También contactó a distintos apicultores de la provincia para nutrirse de información y obtener todo lo necesario para darle continuidad a la actividad, apuntando a crecer. El momento bisagra de Reinas se dio hace un año y medio, cuando decidió dedicarle todo su tiempo al proyecto.

Amplió la cantidad de colmenas, pasando de dos a 30, incorporó equipamiento y continuó frecuentando profesionales que la fueron guiando en la aventura que representa la apicultura. “Nunca imaginé que un cuadernillo despertaría una pasión en mi”, asegura.

Criadero de reinas y ampliar productos derivados, los próximos objetivos de Carla Bonilla

Con una dedicación full time al proyecto, las aspiraciones de Carla están puestas no solo en seguir profesionalizándose y adquiriendo conocimientos vinculados a la apicultura, sino también ampliar su capacidad productiva.

Actualmente es una de las pocas mujeres vinculadas 100% a la actividad, e incluso inició el proceso de polinización con el propósito de poder iniciar este año su criadero de abejas reinas, quienes son fundamentales ya que son el núcleo reproductivo, genérico y una actriz fundamental en el rol productivo de la colmena.

Pero eso no es todo. Dentro de sus proyectos para el corto y mediano plazo se encuentran la producción de ceras reales, de tinta madre y de todos los derivados que pueda brindar una colmena.

Actualmente la santaluceña forma parte de la Cooperativa Colmenares del Tulum, donde asegura fue muy bien reciba por sus pares. Al respecto asegura: “Es un sector muy lindo, se trabaja muy bien. Me han acogido muy bien porque la verdad en un rubro muy masculino. No hubo discriminación por el hecho de ser mujer, al contrario, cuando ingresé a la cooperativa todos se pusieron felices”.

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Madre de dos adolescentes de 12 y 14 años, uno de ellos fue quien sin querer la abrió las puertas de la apicultura, mientras que el otro ya ha demostrado su interés en acompañar a su madre en cada instancia del proceso productivo. “Una piensa que a esta altura debería estar todo resulto, fue encontrar esto fue maravilloso”, asegura la sanjuanina de 38 años.

Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

El camino que el queda por recorrer a Carla es más que interesante. Para la santaluceña su proyecto tiene que ver con la apicultura, pero también con el cuidado del medio ambiente, con la puesta en valor de las abejas y también espera ser fuente laboral para quienes más lo necesiten.

“Me gustaría ampliarme para poder incorporar mano de obra femenina para que otras se enamoren de esta actividad, como me sucedió a mí”, concluyó Carla Bonilla.