RedTulum modifica el recorrido de siete líneas clave en el Gran San Juan: cuáles son y por dónde circularán

Con el objetivo de optimizar la movilidad urbana y dar respuesta a las demandas de los pasajeros, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, anunció importantes modificaciones en los trazados de siete líneas del servicio de transporte público de pasajeros, que comenzarán a implementarse a partir de este lunes 2 de noviembre.

Sabrina Chicón, de Rivadavia: un desafío con extraños, una app que busca preservar la salud mental de trabajadores y el sueño de concretarlo

Agradable por la mañana y con viento sur fuerte por la tarde: así estará el domingo 1 de noviembre en San Juan

Las medidas tendrán una etapa de prueba inicial de 60 días, lapso en el cual los equipos técnicos evaluarán el impacto de los cambios, la respuesta a las necesidades de conectividad de la población y la fluidez del tránsito de las unidades.

Según explicaron desde la cartera de Gobierno, las modificaciones surgen tras un riguroso análisis técnico que combinó relevamientos territoriales en las distintas secciones catastrales, reuniones de trabajo con las empresas concesionarias y el estudio exhaustivo de los reclamos enviados por los propios usuarios a través de los canales oficiales.

Los ajustes en la circulación abarcan modificaciones parciales en los recorridos habituales de los siguientes servicios:

Una a una: qué líneas cambian y cuáles serán sus nuevos trayectos

Línea 20: Circulará por calle Quiroz hacia España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, nuevamente Progreso, Balmaceda, José Dolores, La Estación y Proyectada, para retomar luego su trazado habitual.

Línea 200: Tendrá un recorrido modificado en ambos sentidos (ida y vuelta) desde la zona de Médano de Oro hasta la plaza de Villa Krause, continuando posteriormente por su ruta habitual.

Línea 204: Incorporará a su trazado el paso por Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza, reinsertándose luego en su recorrido original.

Línea 205: Modificará su paso circulando por calle Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso, desde donde reanudará su itinerario de costumbre.

Línea 206: Transitará por calle Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano. Continuará por su recorrido habitual hacia el centro y aplicará el mismo esquema en el trayecto de regreso.

Línea 209: Alterará su trayecto sobre Doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel, para retomar desde allí su recorrido habitual.

Línea 214: Sumará a su paso las arterias General Paz y El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia, desde donde continuará por su itinerario de siempre.