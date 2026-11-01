    • 1 de noviembre de 2026 - 19:58

    RedTulum modifica el recorrido de siete líneas clave en el Gran San Juan: cuáles son y por dónde circularán

    Las modificaciones de la RedTulum comenzarán a regir este lunes 2 de noviembre en un período de prueba de 60 días.

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    La RedTulum modificará algunos recorridos. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de optimizar la movilidad urbana y dar respuesta a las demandas de los pasajeros, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, anunció importantes modificaciones en los trazados de siete líneas del servicio de transporte público de pasajeros, que comenzarán a implementarse a partir de este lunes 2 de noviembre.

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    Las medidas tendrán una etapa de prueba inicial de 60 días, lapso en el cual los equipos técnicos evaluarán el impacto de los cambios, la respuesta a las necesidades de conectividad de la población y la fluidez del tránsito de las unidades.

    Según explicaron desde la cartera de Gobierno, las modificaciones surgen tras un riguroso análisis técnico que combinó relevamientos territoriales en las distintas secciones catastrales, reuniones de trabajo con las empresas concesionarias y el estudio exhaustivo de los reclamos enviados por los propios usuarios a través de los canales oficiales.

    Una a una: qué líneas cambian y cuáles serán sus nuevos trayectos

    Los ajustes en la circulación abarcan modificaciones parciales en los recorridos habituales de los siguientes servicios:

    Línea 20: Circulará por calle Quiroz hacia España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, nuevamente Progreso, Balmaceda, José Dolores, La Estación y Proyectada, para retomar luego su trazado habitual.

    Línea 200: Tendrá un recorrido modificado en ambos sentidos (ida y vuelta) desde la zona de Médano de Oro hasta la plaza de Villa Krause, continuando posteriormente por su ruta habitual.

    Línea 204: Incorporará a su trazado el paso por Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza, reinsertándose luego en su recorrido original.

    Línea 205: Modificará su paso circulando por calle Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso, desde donde reanudará su itinerario de costumbre.

    Línea 206: Transitará por calle Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano. Continuará por su recorrido habitual hacia el centro y aplicará el mismo esquema en el trayecto de regreso.

    Línea 209: Alterará su trayecto sobre Doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel, para retomar desde allí su recorrido habitual.

    Línea 214: Sumará a su paso las arterias General Paz y El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia, desde donde continuará por su itinerario de siempre.

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