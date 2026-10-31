El Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito transforma infracciones en educación, solidaridad y convivencia

Lejos de buscar un mero fin recaudatorio, El Juzgadodo de Faltas y Convivencia de Pocito , implementa "instrucciones especiales" para que infractores primarios reparen el daño a través de acciones comunitarias, educativas y viales. El juez Sergio Martín Escamilla explica el cambio de paradigma y por qué decidieron visibilizarlo en redes sociales.

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La escena se repite históricamente en la mayoría de los juzgados del país: una infracción, un acta contravencional, una notificación y, como corolario automático, el peso de una multa económica. Sin embargo, en Pocito, la Justicia de Faltas decidió sacudirse el estigma de ser un ente recaudador para adoptar un rol mucho más activo, pedagógico y transformador.

El Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito comenzó a difundir en las últimas semanas una serie de casos concretos a través de sus redes sociales. El objetivo principal no es otro que mostrar "el otro lado de la Justicia": uno donde las normas no sólo se cumplen por temor a la sanción pecuniaria, sino donde se enseña, se repara y se concientiza sobre la importancia de vivir en comunidad.

Para comprender esta transformación, es necesario mirar el marco normativo local. El Código de Faltas y Convivencia de Pocito establece de forma explícita que su misión fundamental no se agota en sancionar, sino en resguardar las condiciones necesarias para la paz social, habilitando el desarrollo de pautas de educación cívica, actividades solidarias y una fuerte articulación con las instituciones de la comunidad.

Bajo este paraguas legal es donde entran en juego las llamadas "Instrucciones Especiales" . Lejos de tratarse de sanciones tradicionales (como multas, arrestos, trabajos de utilidad pública, clausuras o inhabilitaciones), estas instrucciones consisten en reglas de conducta o planes de acción personalizados que el juez fija para el infractor.

Si el ciudadano cumple con estas pautas, la acción contravencional queda extinta. El mecanismo funciona conceptualmente emparentado con la "probation" o suspensión del juicio a prueba del ámbito penal: está destinado exclusivamente a infractores primarios, es decir, personas sin antecedentes ni reincidencia, que por primera vez cometen una falta en el departamento.

Casos en el Juzgado de Pocito

El juez titular del organismo, Sergio Martín Escamilla, profundizó sobre el funcionamiento de estas medidas a través de dos ejemplos recientes que ya impactan positivamente en la comunidad pocitana.

Juguetes didácticos para la primera infancia

El primer caso involucra a un comerciante ambulante que se había instalado con gazebos en un espacio público de la Zona Norte de Pocito para realizar ventas de juguetería de manera informal. Al ser intimado por los inspectores municipales para retirarse del lugar, el hombre adoptó una postura rebelde y violenta, lo que motivó un acta contravencional por resistencia a la autoridad administrativa.

No obstante, al constatar el Juzgado que el involucrado no poseía antecedentes y que este se presentó de forma respetuosa a la citación judicial, se le fijó una pauta de conducta constructiva: la entrega de juguetes didácticos al Juzgado para ser distribuidos entre las Escuelas de Nivel Inicial del Departamento. Parte de estos elementos fueron destinados a la Escuela de Nivel Inicial (E.N.I.) N.º 27 “Julio Cortázar”, vinculando directamente la naturaleza de la contravención (relacionada con la venta informal de juguetes) con un beneficio directo para los alumnos de una institución educativa del departamento.

Seguridad vial nacida de un mal estacionamiento

El segundo episodio tuvo características estrictamente viales. Un conductor dejó su camioneta estacionada de forma imprudente frente a un puente de una dependencia de Ambiente y Arbolado Público, obstruyendo por completo el ingreso y egreso de las movilidades de emergencia.

Aunque se labró el acta correspondiente, al tratarse también de una infracción cometida por primera vez por un ciudadano sin antecedentes, el juez optó por una instrucción especial altamente funcional: la donación de un cartel de señalización vial.

Dicho cartel fue instalado estratégicamente junto al puente ubicado a la derecha del Concejo Deliberante, garantizando no sólo que la falta no quede impune, sino dejando un recurso físico permanente para prevenir futuros incidentes y advertir a otros conductores sobre la prohibición de estacionar en áreas críticas.

"Las instrucciones especiales son reglas de conducta que tienen el propósito de actuar como factor de adecuación a la norma de quien ha resultado condenado por primera vez; al mismo tiempo operan como una oportunidad a fin de evitar la comisión en el futuro de nuevos ilícitos’, dice el Código de Faltas de Pocito.

Otras medidas y el salto a las redes sociales

El abanico de las instrucciones especiales implementadas por el doctor Sergio Martín Escamilla es amplio y contempla la realidad particular de cada infracción. En casos de pequeñas quemas de basura o residuos verdes en la vía pública, por ejemplo, se han fijado donaciones de combustibles destinados a colaborar con los Bomberos Voluntarios de la zona.

Sin embargo, el gran cambio reciente radica en la comunicación institucional. Hasta hace poco tiempo, estas resoluciones quedaban circunscritas a los expedientes del Juzgado. Hoy, la decisión de visibilizarlas en las redes sociales responde a una estrategia clara: educar y concientizar al vecino mediante el ejemplo.

"Hemos empezado a difundir en las redes los casos en que se aplicaron instrucciones para concientizar y educar, para que los vecinos vean que el objetivo no es recaudar fondos a través del cobro de multas, sino lograr una convivencia y una ciudad ordenada y limpia", destacó el juez Escamilla.

Qué dice la letra chica de la ley pocitana

El Código de Faltas y Convivencia de Pocito es riguroso pero flexible en la búsqueda de este equilibrio social. Su normativa clave detalla:

Artículo 1º y 2º (Objeto y Fomento): Consagran la convivencia social pacífica y obligan al Estado municipal a desarrollar activamente políticas de educación cívica mediante campañas informativas, estímulos solidarios y convenios con entidades públicas y civiles.

Consagran la convivencia social pacífica y obligan al Estado municipal a desarrollar activamente políticas de educación cívica mediante campañas informativas, estímulos solidarios y convenios con entidades públicas y civiles. Naturaleza de la Instrucción: El juez puede disponer la asistencia a cursos especiales, participación en programas públicos o privados, donaciones y entrega de bienes o sumas de dinero. La única limitación estricta es que la medida debe guardar relación directa con la falta cometida, las personas afectadas o la zona perjudicada .

El juez puede disponer la asistencia a cursos especiales, participación en programas públicos o privados, donaciones y entrega de bienes o sumas de dinero. La única limitación estricta es que . Límites éticos: La ley prohíbe terminantemente imponer instrucciones que resulten vejatorias, discriminatorias o que vulneren las convicciones íntimas o la privacidad del contraventor. Tampoco puede aplicarse más de una instrucción simultánea al mismo condenado.

La ley prohíbe terminantemente imponer instrucciones que resulten vejatorias, discriminatorias o que vulneren las convicciones íntimas o la privacidad del contraventor. Tampoco puede aplicarse más de una instrucción simultánea al mismo condenado. El peso del incumplimiento: El sistema no es laxo. Si el ciudadano incumple la instrucción especial sin causa justificada, la norma prevé una consecuencia severa: se le impondrá arresto a razón de un (1) día por cada día de instrucción no cumplida, con un tope máximo de treinta (30) días de privación de la libertad.

Con esta impronta, Pocito marca un rumbo diferente dentro de la justicia de faltas municipal en la provincia. Demuestra que cuando la ley se combina con creatividad institucional, empatía y sentido común, el castigo deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el cimiento de una ciudadanía más madura, respetuosa y solidaria.