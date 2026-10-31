Así estará el tiempo en San Juan este sábado 31 de octubre

La máxima llegará a los 30°C y la probabilidad de precipitaciones aumentará hacia la noche, con valores de hasta 70%.

Este sábado 31 de octubre la provincia de San Juan tendrá una jornada inestable y cálida, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde temprano se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% y una temperatura de 18°C. El viento soplará del sector norte a entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde el cielo se mostrará con tormentas aisladas, con la misma probabilidad de lluvia (10% a 40%). El termómetro alcanzará los 30°C, la máxima del día, con viento del norte de 13 a 22 km/h.

La situación se agravará durante la noche: el SMN pronostica tormentas con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, la más alta de la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.