Genneia, la energética que más invierte en San Juan, permitirá invertir en sus bonos

Genneia, la mayor generadora de energías renovables del país y una de las principales inversoras en parques fotovoltaicos en San Juan, saldrá al mercado con bonos verdes. Esto abre el juego a inversores para adquirir estas obligaciones negociables (ON) en el mercado local, en un sector que está creciendo año a año no solo en la provincia, sino en todo el país.

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Según anunciaron desde la compañía, lanzarán estos instrumentos por hasta 30 millones de dólares en un primer momento y la licitación será el próximo martes 3 de noviembre. Ahí compradores de todo el país podrán sumarse como inversores en esta compañía , que tiene desarrollos tanto fotovoltaicos como de generación eólica y térmica en al menos cinco provincias y ha ingresado al RIGI.

Las ON están denominadas en dólares y el pago de los intereses a quienes inviertan también serán en esta moneda . La tasa que recibirán quienes las adquieran se va a definir durante la licitación y será anual y fija, adelantaron durante la presentación de las mismas.

A su vez, quienes inviertan recibirán pagos semestrales y en un plazo de seis meses. Otra de las ventajas que tienen es que se encuadran dentro de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, lo que para empresas puede significar una ventaja a la hora de posicionarse en mercados internacionales o en cadenas de valor como la minería.

Los fondos servirán para proyectos que ya definió Genneia, que de momento no alcanzan a San Juan. Serán destinados al desarrollo de almacenamiento de energía a través de baterías, una apuesta que en el sector de las energéticas renovables viene creciendo. Es que si bien estas formas de obtener electricidad tienen ventajas ecológicas y son preferibles, su generación inestable es una contra para el suministro constante.

En la provincia ya hay avances con el sistema de baterías, como el parque solar comunitario que instalarán en Iglesia, con inversión del fondo del fideicomiso de Veladero. Será el primero en la provincia en utilizar este sistema y podría ser una prueba piloto clave para aprovechar mejor la generación solar, sin depender de gran infraestructura de transporte.

Según Genneia, la apuesta por el sistema de baterías, conocido como BESS, está dentro de los proyectos AlmaGBA y AlmaSADI. Detallaron que buscan “almacenar energía y suministrar en los momentos de mayor demanda, contribuyendo a mitigar las restricciones de la red eléctrica, reducir los riesgos de interrupciones y mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema”.

Fuerte vínculo con San Juan

Genneia tiene cuatro inversiones de gran tamaño en la provincia, todas vinculadas a la generación de energía fotovoltaica. El último parque que inauguraron es el más grande de la provincia, ubicado en el departamento Sarmiento y permite la generación de más de 110 MW de potencia.

Se trata del Parque Solar San Juan, que quedó listo en octubre y que anunciaron a finales de 2025. Con este desarrollo alcanzaron en la provincia 350 MW de capacidad instalada ya que cuentan con Ullum I, II y III y el parque Tocota III. También iniciaron investigaciones para desarrollar parques eólicos, aunque la posibilidad de incorporar más potencia instalada depende de las líneas de transmisión.

El último desarrollo fue anunciado con el compromiso de generar puestos de trabajo locales, que durante el pico llegaron a 300. Se extiende en una superficie de 500 hectáreas y tiene 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia.

La electricidad que producen en la zona es el equivalente al consumo de 90.000 hogares y evita la emisión de 160.000 toneladas de dióxido de carbono. Aun así está previsto que lo generado sea comercializado a través del sistema MATER, donde grandes productores venden a grandes consumidores.