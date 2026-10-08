San Juan inauguró un parque solar de 129 MW, el de mayor potencia operativo: la provincia ya tiene 24 polos de generación fotovoltáica

San Juan incorporó un nuevo desarrollo de energía renovable a su matriz con la inauguración del Parque Solar San Juan Sur, ubicado en el departamento Sarmiento. El complejo cuenta con una potencia instalada de 129 MW, demandó una inversión de US$110 millones y se convirtió en el parque fotovoltaico de mayor potencia actualmente operativo en la provincia.

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La inauguración estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y contó con la presencia del presidente de Genneia, Jorge Brito; el CEO de la compañía, Bernardo Andrews; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; autoridades nacionales y provinciales y representantes del sector energético.

El proyecto se extiende sobre unas 500 hectáreas, donde fueron instalados aproximadamente 250.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia . La energía producida será comercializada a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

Con la puesta en funcionamiento del nuevo complejo, San Juan alcanza los 24 parques solares en operación, consolidando el crecimiento de la generación a partir de fuentes renovables y el posicionamiento de la provincia como uno de los principales polos de energía solar del país.

Durante el acto, Orrego destacó la participación de las inversiones privadas y el trabajo conjunto con el Estado para impulsar proyectos de gran escala. En ese sentido, sostuvo que la continuidad de las inversiones de Genneia en San Juan representa una señal de confianza en el potencial productivo provincial y en las condiciones para desarrollar nuevos emprendimientos.

Energía para la industria y la minería

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, el Parque Solar San Juan Sur podrá generar una cantidad de energía equivalente al consumo de unos 90.000 hogares. Además, permitirá evitar la emisión de aproximadamente 160.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

La obra también tuvo impacto en el empleo durante su construcción, con un pico de alrededor de 300 puestos de trabajo.

La electricidad generada estará destinada principalmente a grandes consumidores mediante el MATER, un esquema que permite abastecer con energía renovable a sectores productivos que requieren importantes volúmenes de electricidad.

Genneia ya genera 350 MW en San Juan

El Parque Solar San Juan Sur representa además un nuevo paso en la expansión de Genneia en la provincia. Se trata del cuarto desarrollo fotovoltaico de la empresa en territorio sanjuanino y se suma a sus proyectos Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III.

Con esta incorporación, la compañía eleva a 350 MW su potencia operativa en San Juan, fortaleciendo su presencia en la región de Cuyo y su participación como proveedor de energía para actividades como la industria y la minería.

Durante la inauguración, Jorge Brito destacó que la puesta en marcha del parque reafirma el compromiso de la empresa con el crecimiento del sector energético argentino y señaló que la generación renovable permitirá acompañar la expansión de la minería y de otras actividades productivas.

A nivel regional, Genneia alcanza ahora 800 MW de capacidad solar en Cuyo. En el conjunto de sus operaciones, la compañía cuenta con siete parques solares en funcionamiento y más de 1.785 MW de capacidad total de energía renovable.

San Juan destinó USD 24 millones para abastecer la creciente demanda eléctrica del sur provincial

Con una inversión total de 24 millones de dólares provenientes del Fondo PIEDE (Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Económico), la Provincia de San Juan finalizó y puso en servicio una serie de obras clave para fortalecer la red eléctrica en el departamento Sarmiento y zonas aledañas.

El despliegue de infraestructura pública ha sido además el pilar fundamental para la radicación de inversiones privadas, como el parque solar desarrollado por la empresa Genneia, que requirió desembolsos por USD 110 millones.

Un salto cualitativo en la infraestructura de transporte y potencia

Entre los hitos más relevantes del plan de obras ejecutado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la Provincia, destacan:

-Nueva Estación Transformadora (ET) San Juan Sur (Retamito): Operativa en 132 kV, con una potencia instalada de 140 MVA.

-Ampliación de la ET Cañada Honda: Se incorporó un nuevo transformador de 132 kV y 30 MVA, logrando duplicar la capacidad operativa de la estación.

-Cierre del Anillo Sur: Construcción y puesta en funcionamiento de una Línea de Alta Tensión en 132 kV de 64 kilómetros de extensión, que une la Calle 7 (Pocito) con la ET San Juan Sur.

-Línea de Media Tensión (33 kV): Un tendido de 21 kilómetros que conecta la ET San Juan Sur con la nueva Estación de Maniobras "Sarmiento Sur".

-Tecnología de última generación: Adquisición de equipamiento avanzado de control, maniobra y protección para las líneas y estaciones del sistema.

La infraestructura provincial habilitó la conexión a la red del Parque Solar Genneia, construido en una superficie de aproximadamente 500 hectáreas. Este complejo cuenta con 130 MW de capacidad instalada mediante la operación de 250.000 paneles solares bifaciales, consolidando a la región como un polo estratégico de energías renovables.

El fortalecimiento del suministro brinda mayor estabilidad y potencia tanto a los usuarios residenciales y comerciales como a las industrias clave de la zona sur-oeste de Sarmiento, entre las que destacan los proyectos olivícolas, pistacheros, vitivinícolas y de cannabis medicinal.

Los resultados de estas obras ya se reflejan en las estadísticas de servicio:

Caída del 88% en reclamos: Los reclamos por daños en artefactos y bombas de riego en Sarmiento se redujeron drásticamente, pasando de 42 casos en el verano 2024/2025 a tan solo 5 en el verano 2025/2026.

Mínimos históricos de interrupción: La frecuencia y la duración promedio de los cortes de servicio alcanzaron los niveles más bajos registrados en la historia de la zona.