El financiamiento es una de las preocupaciones principales de las empresas que necesitan fondos para crecer. Las opciones más tradicionales, como las alternativas que ofrecen los bancos, son una alternativa, pero en San Juan también crece el interés por el mercado de capitales, aseguró Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería de Grupo Petersen, propietarios del Banco San Juan.

De a poco las pymes se están animando a buscar estas opciones que se suman a lo que ofrece el mercado tradicional, en lugar de competir. Esto, dijo el referente de la entidad, es una muestra de cómo “evolucionan las competencias de opciones y herramientas financieras, en especial de la cadena de valor vinculada a la minería”.

Para Rositano se está dando una transformación que tiene que ver con dos factores principales: más tecnología y más información circulando. Al haber más conocimiento sobre estas herramientas más empresas las consideran como una alternativa útil. Esto mismo está sucediendo, aunque más lento, con las personas que pueden usar el mercado de capitales como forma de ahorro.

La tendencia creciente es algo que han notado en el Grupo Petersen, que si bien viene del sector tradicional también está ofreciendo alternativas para acceder a los mercados con servicios de estructuración. A su vez, recientemente una empresa sanjuanina emitió obligaciones negociables, que se conocen también como bonos, para obtener fondos.

Alberto Rositano explicó que lo que se está viendo en un acceso dual: “las empresas no reemplazan el financiamiento tradicional, sino que incorporan el mercado de capitales”, explicó. Esto les da una ventaja y es que aumenta la cantidad de dinero disponible y a la vez “no quita músculo financier por el lado del banco”.

Es que si bien la emisión de ON es una forma de deuda extra, es compatible con seguir teniendo la misma disponibilidad en el sector bancario tradicional. Así es una forma de incrementar el acceso a fondos directos para las empresas que necesitan seguir invirtiendo y creciendo.

El referente de Grupo Petersen dijo que en la mayoría de los casos los dos sistemas van en simultáneo también porque para poder acceder a los mercados se necesita una fuerte espalda financiera. Esto se transforma en otra ventaja: una empresa que salió a los mercados cuenta con el reconocimiento de su buen estatus económico.

El rol de la minería en esta transformación

“Hay conocimiento en todos los segmentos, pero como necesitan esta calificación crediticia y espalda vemos que los primeros que se animan son las pymes que tienen contratos sólidos con las mineras”, explicó. Por eso cree que hay una doble ventaja que da el sector minero al ecosistema local a la hora de buscar alternativas de financiamiento.

El otro punto que juega a favor es que hay más conocuimiento de estas opciones en la provincia gracias al haber estado durante más de 20 años en contacto con empresas mineras. “La exploración se financia por completo a través del mercado de capitales, por eso ese contacto cercano hace que más empresas locales conozcan esta opción”, explicó. La información vuelve a ser uno de los factores clave para que logren acceder.

Justamente fue una pyme sanjuanina vinculada a esta etapa de la minería la primera en emitir obligaciones negociables al mercado de capitales para financiarse. Se trata de HG Perforaciones, de Eduardo Caputo, presidente de la Cámara de Perforistas de San Juan.

A principios de octubre la compañía anunció que habían dado este paso en el mercado bursátil con el objetivo de conseguir fondos con mejores plazos y condiciones que un crédito tradicional. A su vez utilizaron garantías articuladas con el CFI, lo que marcaba una opción para más empresas locales.

Algunas semanas antes una empresa que se dedica a la asistencia de firmas que quieren acceder a estas alternativas había desembarcado en San Juan buscando incentivar este tipo de acciones. Decenas de pymes asistieron, interesadas en este tipo de opciones, que parecen ser un camino atractivo para los privados de la provincia.

Hubo otra noticia vinculada, esta vez con el sector público: el Gobierno de San Juan salió al mercado internacional con bonos provinciales con los que logró recaudar 600 millones de dólares para obra pública. Si bien estos no son iguales a las obligaciones negociables, también implica ofrecer deuda en el mercado para obtener financiamiento.

El siguiente paso, ahorristas apostando por firmas locales

En el mercado de capitales está quienes ofrecen un bono o una obligación negociable para obtener fondos y quienes los compran y se convierten en financistas de estas empresas o instituciones, para luego cobrar con un interés. El primer grupo está creciendo en la provincia, pero todavía no está claro si también el segundo.

Rositano dijo que San Juan, al igual que muchos lugares de Argentina, está acostumbrado a “pensar en el corto plazo y el bajo riesgo” como forma de ahorro. También que existe una cultura de desconocimiento del mercado de capitales. Pero estas condiciones parecen estar cambiando y es más probable que el ahorrista promedio empiece a pensar en comprar ON o bonos como una forma de guardar valor, en lugar de los formatos tradicionales.

Esto dijo, va a verse impulsado especialmente por “los jóvenes y la tecnología, que ayudan a meterse en este sistema”. También la minería vuelve a jugar un rol importante porque “vienen apalancando su crecimiento gracias al financiamiento en el mercado de capitales”, señaló.

A su vez, remarcó que los eventos empresariales, que han ido creciendo en la provincia y ahora tienen en FNS Forum como uno de los centrales, también suman a que en la jerga común, este esquema de financiamiento y ahorro vaya creciendo. “En estos espacios crece la información y la tecnología ya está disponible, con aplicaciones en todos los teléfonos”, explicó.