Las pymes de San Juan tendrán este jueves 19 de noviembre una oportunidad para conocer alternativas concretas de financiamiento a través del mercado de capitales. El encuentro comenzará a las 15.20 en el Teatro del Bicentenario y reunirá a representantes de algunas de las principales instituciones financieras del país.

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El panel se denominará “Financiamiento pyme a través del mercado de capitales: opciones y oportunidades” y formará parte del Forum de la Fiesta Nacional del Sol. La actividad será presentada por la Bolsa de Comercio de San Juan, a través de SJB Finanzas Expertas.

El objetivo será acercar a pequeñas y medianas empresas información sobre los instrumentos disponibles actualmente, explicar qué función cumple cada institución dentro del sistema y analizar qué alternativas pueden aprovechar las compañías de San Juan y la región para obtener recursos destinados a su actividad y crecimiento.

La moderación estará a cargo de Damián Ventura , director de la Bolsa de Comercio de San Juan. La mesa contará con referentes provenientes del organismo regulador, los mercados y una institución federal dedicada al desarrollo productivo.

Los oradores serán Ignacio Lorenzo , de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA); Sonia Salvatierra , vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Manuel Zapata , responsable de Producto del Mercado Argentino de Valores (MAV); y Anahí Alujas , responsable de la Unidad de Mercado de Capitales del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La presencia conjunta de estas instituciones permitirá recorrer diferentes etapas del acceso al mercado de capitales: desde las normas que regulan su funcionamiento hasta los productos disponibles y las herramientas de acompañamiento para empresas de las provincias.

Qué herramientas podrán conocer las pymes

El eje estará puesto en explicar de manera práctica qué opciones ofrece hoy el mercado de capitales para financiar a pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores que habitualmente enfrenta mayores dificultades para acceder a recursos destinados a inversión, capital de trabajo o expansión.

Durante el encuentro se abordarán los instrumentos disponibles, la forma de acceder a ellos y el rol que desempeñan organismos como la CNV, BYMA, el MAV y el CFI dentro de ese recorrido. La intención será acercar esas posibilidades al entramado productivo sanjuanino con la participación directa de quienes intervienen en su regulación y aplicación.

“Las pymes son el corazón de la economía sanjuanina, y el mercado de capitales tiene hoy herramientas accesibles para acompañar su crecimiento”, señaló Ventura al anticipar el encuentro.

El director de la Bolsa de Comercio agregó que el objetivo es “acercar esas opciones a las empresas, con la palabra directa de quienes las regulan y las ponen en práctica”.

Un panel dentro del Forum de la Fiesta Nacional del Sol

La actividad se desarrollará en el marco del Forum de la Fiesta Nacional del Sol, que concentrará distintas propuestas vinculadas con producción, innovación y desarrollo económico.

El panel comenzará a las 15.20 del jueves 19 de noviembre en el Teatro del Bicentenario y será organizado por SJB Finanzas Expertas y la Bolsa de Comercio de San Juan.

La participación forma parte de las acciones de la Bolsa destinadas a ampliar el conocimiento del mercado de capitales en la provincia y facilitar el acceso de las empresas locales a distintas fuentes de financiamiento.