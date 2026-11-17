La automotriz japonesa Toyota invertirá una suma millonaria en su planta de Zárate para iniciar la producción de vehículos electrificados a partir de 2030.

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La automotriz japonesa Toyota anunció oficialmente una inversión superior a los 1.300 millones de dólares para la construcción de una nueva planta industrial en su complejo de Zárate, provincia de Buenos Aires. El proyecto, aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marca un hito histórico para la industria automotriz argentina.

Esta significativa inversión destinará recursos a la producción de vehículos electrificados, con el objetivo de iniciar operaciones en 2030. El primer modelo en ensamblarse en esta nueva instalación será la pick-up híbrida Tacoma, marcando un paso adelante en la estrategia de electrificación de la compañía.

La iniciativa no solo fortalecerá las capacidades de producción de Toyota en Argentina, sino que también impulsará el desarrollo de proveedores locales y regionales, además de fomentar nuevas tecnologías vinculadas al futuro de la movilidad en América Latina. La presentación del proyecto contó con la presencia de autoridades gubernamentales clave y directivos de la automotriz.

Toyota apuesta por la electrificación y el desarrollo regional El proyecto industrial de Toyota en Zárate se alinea con la estrategia global de la compañía de ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades de cada mercado, al tiempo que refuerza sus operaciones de cara al futuro. La construcción de la nueva planta busca consolidar a Argentina como un centro estratégico de producción y exportación.

Los directivos de Toyota destacaron la confianza en el país y en las capacidades desarrolladas en la planta de Zárate durante casi tres décadas. Este desembolso reafirma el compromiso a largo plazo con la generación de valor en toda la cadena productiva, incluyendo la red de concesionarios y las comunidades donde operan.