El mercado de autos usados en Argentina mostró una nueva retracción durante octubre. Según los datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , se transfirieron 162.796 vehículos , un 2,1% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 166.285 operaciones.

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La baja también se observó en la comparación mensual: frente a septiembre, período en el que se contabilizaron 170.768 transferencias, la actividad cayó un 4,67% . De esta manera, entre enero y octubre se comercializaron 1.537.248 unidades , lo que representa una disminución interanual del 4,1% respecto del mismo período del año pasado.

El Volkswagen Gol volvió a ocupar el primer puesto entre los modelos usados más transferidos, con 8.632 operaciones . Sin embargo, el resultado representó una caída del 7,4% respecto de septiembre y del 4,8% en la comparación interanual.

En segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux , con 6.192 unidades, mientras que la Ford Ranger completó el podio con 4.523 transferencias. Muy cerca quedó la Volkswagen Amarok, con 4.517 operaciones, seguida por el Chevrolet Corsa, que registró 4.473.

El listado de los diez modelos más vendidos se completó con el Peugeot 208, el Renault Clio, la Ford EcoSport, el Toyota Corolla, el Ford Ka y el Fiat Palio. Entre ellos, el Peugeot 208 tuvo el mayor crecimiento interanual , con una suba del 11,2%.

Cuánto cuestan los modelos más buscados en noviembre

Los valores de referencia publicados para noviembre muestran diferencias importantes según la marca, la versión y el año de fabricación. Entre los modelos que lideraron las transferencias en octubre, estos son algunos de los precios informados:

Volkswagen Gol 2016: entre $8.077.000 y $8.705.000, según la versión.

Volkswagen Gol Trend: $18.620.000 para la versión Trendline 2019 y $18.993.000 para la Trendline Tiptronic 2020.

Toyota Hilux: $31.481.000 para la versión cabina simple 2.4 TDI 4x2 DX, modelo 2024.

Volkswagen Amarok: $54.047.000 para la doble cabina V6 4x4 Black Style.

Ford Ranger: $59.562.000 para la doble cabina V6 Limited 4x4 modelo 2023 y $33.365.000 para una versión Black Edition 2019.

Chevrolet Classic 2016: $9.878.000.

Peugeot 208: $26.708.000 para la versión GT modelo 2025.

Ford EcoSport 2012: $12.389.000.

Toyota Corolla: $41.066.000 para la versión híbrida SEG modelo 2025.

Ford Ka 2020: $17.891.000.

Fiat Palio 2016: $13.624.000.

Las marcas que concentran más operaciones

En el ranking por fabricantes, Volkswagen lideró el mercado de usados con 27.763 vehículos transferidos, equivalentes al 17,9% del total. Ford quedó en segundo lugar, con 21.229 operaciones, y Renault ocupó el tercer puesto, con 18.978 unidades.

Chevrolet, Fiat, Toyota y Peugeot también tuvieron una participación destacada, con más de 14.000 transferencias cada una durante octubre.

En el segmento de las pick-ups usadas, la Toyota Hilux encabezó las operaciones y concentró el 26,6% del total. La Ford Ranger y la Volkswagen Amarok compartieron el segundo lugar, con una participación del 19,4% cada una.

Los precios publicados funcionan como valores de referencia y pueden variar de acuerdo con el estado de conservación, el kilometraje, la versión y las condiciones de cada operación. Por eso, el importe final de compra o venta de un vehículo puede diferir del que figura en los listados.