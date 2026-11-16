El Banco Central registró máximos históricos en el tipo de cambio, presionado por la fuerte depreciación del real brasileño y la incertidumbre económica regional.

El dólar mayorista escaló a $1.551, mientras que el tipo de cambio al público cerró en $1.575 en el Banco Central. El dólar blue alcanzó los $1.600, pero en San Juan se negoció a $1.620, y el "contado con liquidación" se aproximó a los $1.700, marcando nuevos picos nominales en un mercado con bajo volumen de operaciones.

Este comportamiento se da en un contexto de volatilidad externa y de cambios en la liquidez del mercado local. La depreciación del real brasileño, que acumula una caída del 16% desde fines de octubre, suma incertidumbre sobre la evolución de las monedas de la región y encarece los productos argentinos frente a los brasileños.

Los operadores monitorean de cerca los próximos movimientos de la entidad monetaria, especialmente ante el aumento estacional de la demanda de pesos previsto para diciembre. La autoridad monetaria deberá administrar cuidadosamente la liquidez para evitar nuevas tensiones cambiarias, máxime cuando se aproxima una etapa de mayor demanda de dinero.

Argentina y Brasil bajo presión: ¿qué sigue? La devaluación del real brasileño se acentuó, alcanzando su valor más alto desde julio de 2025. Este escenario, sumado a las especulaciones sobre un nuevo programa económico en Brasil, genera interrogantes sobre el impacto en la competitividad y las expectativas cambiarias de Argentina.