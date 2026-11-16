La CICCRA advierte que la Argentina registra el consumo de carne vacuna más bajo en un siglo impulsado por la sequía y mayores exportaciones.

La menor disponibilidad de hacienda para faena y la mayor demanda externa impulsaron el precio de la carne vacuna.

Argentina se dirige a cerrar 2026 con el índice de consumo de carne vacuna más bajo registrado en más de 100 años. Este fenómeno se debe a una confluencia de factores adversos, incluyendo las malas condiciones climáticas y un creciente interés de los ganaderos por priorizar las exportaciones, según datos de la CICCRA.

La menor disponibilidad de hacienda para la faena en el mercado local, sumada a una mayor demanda internacional, ha disparado el precio de la carne. Esto impacta directamente en las ventas, que registran una prolongada caída en los últimos años y apuntan a un mínimo histórico.

Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo promedio de los últimos doce meses se ubica en 44,5 kilos por habitante, un 11,2% menos que el año anterior y la cifra más baja desde al menos 1914. Los registros anteriores más bajos datan de 1920 (46,9 kg) y 2024 (47,7 kg).

Impacto de la sequía y caída en la faena ganadera Octubre de 2026 registró la faena de 1,064 millones de cabezas, un 11,6% inferior al mismo mes de 2025 y el registro más bajo para ese mes desde 2016. El acumulado anual muestra una caída del 10,2%. El presidente de CICCRA, Miguel Schiariti, explicó que la escasez de hacienda apta para faena se debe a las secuelas climáticas, incluyendo la sequía de 2022 y las inundaciones de 2025 y 2026, que provocaron una pérdida del 6% del stock ganadero.

En contraste, las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 6,9% interanual hasta octubre, sumando 767.000 toneladas. Este incremento se debió en gran medida al acceso preferencial con Estados Unidos, ampliado a fines de 2025. Los precios internacionales subieron un 27% interanual, incentivando las ventas al exterior, que representan el 31,1% de la producción, superando el promedio histórico del 20-25%.