La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las fechas de cobro de los haberes de diciembre, que incluirán la actualización por movilidad, el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre y el refuerzo económico para quienes perciben la mínima.

ANSES: jubilados y pensionados ya tienen cronograma confirmado para cobrar el aguinaldo en diciembre de 2026

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Con la llegada del último mes del año y la cercación de las fiestas de fin de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de manera oficial el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2026.

La noticia más esperada por los jubilados y pensionados es la efectivización de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo, el cual se acreditará de forma conjunta y unificada con los haberes mensuales en una única liquidación bancaria.

De acuerdo con lo establecido por los organismos previsionales, el esquema de pagos se estructurará de manera anticipada durante la primera quincena y se extenderá hasta las vísperas de Navidad. De este modo, los titulares no deberán realizar ningún tipo de trámite presencial ni digital previo, ya que el sistema liquidará de manera automática el proporcional correspondiente al mejor haber percibido a lo largo del segundo semestre del año, sumando además la fórmula de movilidad vigente.

El detalle del calendario de pagos y las categorías de cobro El cronograma oficial difundido por el organismo previsional se divide en función del monto de los haberes y de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Para el caso de los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo garantizado, el depósito del dinero se desarrollará entre el miércoles 9 y el miércoles 16 de diciembre. Este primer bloque quedó organizado de la siguiente manera: los DNI terminados en 0 cobrarán el miércoles 9; los finalizados en 1 percibirán sus haberes el jueves 10; los terminados en 2 lo harán el viernes 11; los documentos terminados en 3 cobrarán el lunes 14; los terminados en 4, 5 y 6 percibirán el pago el martes 15; mientras que el cierre de este primer grupo corresponderá a los DNI terminados en 7, 8 y 9, quienes tendrán los fondos acreditados el miércoles 16 de diciembre.