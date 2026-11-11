ANSES SUAF: calendario de cobro confirmado para noviembre de 2026 y nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026 para los trabajadores formalizados, monotributistas, veteranos de guerra y titulares de la Prestación por Desempleo que perciben las asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Con el objetivo de garantizar una organización previsible en la economía de los hogares, el organismo previsional determinó las fechas en las que los beneficiarios verán acreditados los haberes en sus cuentas bancarias habituales. Como es habitual, el esquema responde al número en el que finaliza el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Cronograma de pago por terminación de DNI
A continuación se detalla el calendario fijado para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Hijo con Discapacidad durante este mes:
-
DNI terminados en 0: Miércoles 11 de noviembre
-
DNI terminados en 1: Jueves 12 de noviembre
-
DNI terminados en 2: Viernes 13 de noviembre
-
DNI terminados en 3: Lunes 16 de noviembre
-
DNI terminados en 4: Martes 17 de noviembre
-
DNI terminados en 5: Miércoles 18 de noviembre
-
DNI terminados en 6: Jueves 19 de noviembre
-
DNI terminados en 7: Viernes 20 de noviembre
-
DNI terminados en 8: Martes 24 de noviembre (luego del feriado nacional del lunes 23)
-
DNI terminados en 9: Miércoles 25 de noviembre
Fechas de cobro para otras prestaciones SUAF
Además de las asignaciones mensuales por hijo, la ANSES estableció los rangos para el cobro de las asignaciones de pago único y licencias especiales:
-
Asignación por Prenatal y Maternidad: Las acreditaciones inician a partir del jueves 12 de noviembre para las primeras terminaciones de documento y finalizan el miércoles 18.
-
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción): La primera tanda de cobro para todas las terminaciones de DNI abarca del 11 de noviembre al 10 de diciembre inclusive.
Claves para consultar la liquidación y lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar el estado de su liquidación, el valor actualizado de las asignaciones según los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) y el desglose de conceptos ingresando a la plataforma digital del organismo:
-
Iniciar sesión en mi ANSES a través de la web oficial (anses.gob.ar) o mediante la aplicación móvil.
-
Ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
-
Seleccionar la pestaña Hijos y hacer clic en Mis Asignaciones.
-
Elegir el período fiscal correspondiente a noviembre de 2026 para obtener el comprobante detallado de la acreditación.
Ante cualquier inconveniente o falta de acreditación en la fecha prevista, se recomienda realizar el reclamo correspondiente llamando a la línea gratuita 130 o asistiendo con turno previo a la UDAI más cercana.