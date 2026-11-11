Como es habitual, el esquema responde al número en el que finaliza el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

ANSES SUAF: calendario de cobro confirmado para noviembre de 2026 y nuevos montos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026 para los trabajadores formalizados, monotributistas, veteranos de guerra y titulares de la Prestación por Desempleo que perciben las asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Con el objetivo de garantizar una organización previsible en la economía de los hogares, el organismo previsional determinó las fechas en las que los beneficiarios verán acreditados los haberes en sus cuentas bancarias habituales. Como es habitual, el esquema responde al número en el que finaliza el Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Cronograma de pago por terminación de DNI A continuación se detalla el calendario fijado para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Hijo con Discapacidad durante este mes:

DNI terminados en 0: Miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: Jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2: Viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 3: Lunes 16 de noviembre

DNI terminados en 4: Martes 17 de noviembre

DNI terminados en 5: Miércoles 18 de noviembre

DNI terminados en 6: Jueves 19 de noviembre

DNI terminados en 7: Viernes 20 de noviembre

DNI terminados en 8: Martes 24 de noviembre (luego del feriado nacional del lunes 23)

DNI terminados en 9: Miércoles 25 de noviembre Fechas de cobro para otras prestaciones SUAF Además de las asignaciones mensuales por hijo, la ANSES estableció los rangos para el cobro de las asignaciones de pago único y licencias especiales:

Asignación por Prenatal y Maternidad: Las acreditaciones inician a partir del jueves 12 de noviembre para las primeras terminaciones de documento y finalizan el miércoles 18.

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción): La primera tanda de cobro para todas las terminaciones de DNI abarca del 11 de noviembre al 10 de diciembre inclusive. Claves para consultar la liquidación y lugar de cobro Los beneficiarios pueden verificar el estado de su liquidación, el valor actualizado de las asignaciones según los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) y el desglose de conceptos ingresando a la plataforma digital del organismo: