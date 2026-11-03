ANSES cambia fechas de pagos por feriados: el nuevo cronograma para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de noviembre por los feriados y las jornadas sin actividad bancaria previstas para los primeros días del mes. Los cambios de fechas afectan a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, que comenzarán a cobrar desde el miércoles 11, según la terminación del DNI.

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Además de la reorganización del cronograma, los beneficiarios recibirán sus prestaciones con el aumento del 1,93% correspondiente a la inflación de septiembre. Los jubilados y pensionados también cobrarán el bono extraordinario de hasta $70.000 , de acuerdo con sus ingresos previsionales.

El calendario de pagos de ANSES sufrió modificaciones porque durante los primeros diez días de noviembre habrá cinco jornadas sin actividad presencial en los bancos. El viernes 6 se celebra el Día del Bancario y luego se sumarán los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina, previstos para los días 9, 10 y 11 de noviembre.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026 , que dispuso distintas jornadas de descanso en el país. El lunes 9 será feriado en todo el territorio nacional, mientras que el martes 10 alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 tendrá el mismo carácter en la provincia de Buenos Aires.

Ante este escenario, ANSES reorganizó las primeras acreditaciones de noviembre y trasladó el comienzo de los pagos al miércoles 11 . La modificación alcanza a distintas prestaciones previsionales y sociales, con fechas diferenciadas según el tipo de beneficio y la terminación del documento.

Para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, el cronograma quedó distribuido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

Jubilados y pensionados: los haberes previsionales tendrán un aumento del 1,93% en noviembre y continuarán con el bono extraordinario de hasta $70.000.

En el caso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación por Embarazo, las primeras fechas serán:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

Por su parte, el calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrá tres jornadas de acreditación:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar serán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cuyos documentos terminen en 0. Las fechas posteriores se distribuirán entre el jueves 12 y el viernes 13, según cada prestación.

Cómo impacta el aumento de noviembre en las primeras fechas de cobro de ANSES

Los jubilados y pensionados recibirán sus haberes de noviembre con un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación registrada en septiembre. La actualización se aplica automáticamente, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional para acceder a los nuevos importes.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $444.158,46, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.988.765,82. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima recibirán $514.158,46 en noviembre, al sumar el haber actualizado y el refuerzo completo. En tanto, los jubilados que perciban un importe superior a la mínima, pero inferior a ese total, podrán acceder a un bono proporcional hasta alcanzar los $514.158,46.

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $355.326,77, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a $310.910,92.

Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, los montos finales serán los siguientes:

Jubilación mínima: $514.158,46.

$514.158,46. PUAM: $425.326,77.

$425.326,77. Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $380.910,92.

Tanto el aumento como el refuerzo extraordinario se incorporarán directamente en las liquidaciones de noviembre. Esto significa que quienes tengan sus primeras fechas de cobro entre el miércoles 11 y el viernes 13 recibirán los importes actualizados, sin necesidad de esperar a una segunda acreditación.