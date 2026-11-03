San Juan no tendrá actividad bancaria por cinco días seguidos: las operaciones que continuarán disponibles

Una combinación de feriados, fin de semana largo y el Día del Empleado Bancario afectarán la actividad en todo el país y San Juan no será la excepción. Los detalles.

Durante cinco días seguidos los bancos de todo el país, incluido los de San Juan permanecerán sin actividad. Si bien algunas operaciones continuarán disponibles, las puertas de las entidades estarán cerradas desde el viernes seis de noviembre hasta el martes 10 de noviembre. Ante esto, desde las distintas sucursales recomiendan a los clientes realizar las gestiones necesarias con tiempo, teniendo en cuenta la falta de actividad anunciada.

El cese de la actividad bancaria por varios días se produce a raíz de una combinación de feriados y fechas festivas para la actividad. Sucede que viernes 6 de noviembre es el Día del Empleado Bancario, y tal como sucede todos los años, durante la jornada no se presta atención al cliente de manera presencial. A ello se suma el fin de semana del 7 y 8, que como es habitual hay cierre de sucursales.

Mientras tanto, el lunes 9 de noviembre la actividad bancaria se acopla al feriado nacional dispuesto por el Ejecutivo por la visita del papa León XIV al país. El feriado fue dispuesto por el Decreto 1103/2026 y varias son las actividades que estarán suspendidas durante la jornada.

Por su parte, el martes 10 de noviembre el Banco Centra de la República Argentina decretó “feriado bancario” en todo el país, por medio de la Comunicación “A” 8487/2026. La decisión se relaciona con la organización de la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, las sucursales no brindarán atención presencial durante cinco días seguidos, retomando la actividad el miércoles 11 de noviembre en todo el país, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde las entidades se adherirán al feriado vinculado a la visita papal.