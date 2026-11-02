El Gobierno publicó el decreto reglamentario para el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027

El Gobierno provincial publicó el decreto reglamentario para cubrir cargos directivos y de supervisión. La preinscripción digital arrancará el 5 de noviembre.

El Gobierno de San Juan formalizó la reglamentación del Concurso de Ascenso Docente 2026-2027 tras la publicación del decreto reglamentario en el Boletín Oficial y la ratificación de la Resolución Ministerial Nº 21089-ME-2026. De esta manera, la gestión provincial confirmó los requisitos, etapas y plazos oficiales para el desarrollo de las inscripciones en toda la provincia.

La convocatoria marca un hito en el sistema educativo sanjuanino, ya que reactiva la carrera profesional para acceder a puestos de conducción luego de una década sin concursos de esta naturaleza.

El llamado abarca los cargos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades, además de vacantes para directores y vicedirectores de los niveles Educación Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos, y la Biblioteca del Magisterio.

Etapas y plazos para la inscripción El proceso de postulación exigirá el cumplimiento de dos trámites correlativos y obligatorios para validar la participación de los educadores:

Preinscripción digital: Se habilitará del 5 al 9 de noviembre de 2026 a través de la plataforma web oficial del Ministerio de Educación. En este paso se otorgará el turno presencial.

Inscripción presencial: Se llevará a cabo entre el 10 y el 27 de noviembre de 2026 en la sede de la Junta de Clasificación Docente. Los aspirantes deberán presentar DNI (con copia legalizada), turno impreso, formulario de inscripción y declaración jurada de cargos. Según el cronograma oficial, la publicación de la nómina provisoria de postulantes habilitados se concretará los días 17 y 18 de diciembre, instancia a partir de la cual la junta evaluadora continuará con la revisión de legajos y antecedentes.