    • 2 de noviembre de 2026 - 20:18

    Rematan autos y motos de la Policía de San Juan: precios base desde $100.000 y cómo participar

    La subasta oficial organizada por la Caja de Acción Social será el viernes 13 de noviembre. Habrá exhibición previa de los vehículos en Capital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social (CAS) llevará a cabo un nuevo remate oficial de movilidades dadas de baja por la Policía de San Juan. El evento se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 15:00 hs en la sede de la institución, ubicada en calle Mendoza 451 Sur, en el departamento Capital.

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    La subasta incluirá un importante lote de autos y motocicletas de diversas marcas y modelos, constituyendo una oportunidad para los interesados en adquirir unidades a precios de arranque accesibles.

    Modelos disponibles y precios base

    Entre las unidades a rematar se encuentran automóviles Chevrolet Classic, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Renault Fluence y Toyota Corolla, además de motocicletas Bajaj Rouser, Honda CBX y TVS RTR.

    Los precios de inicio varían según el tipo de vehículo y su estado:

    Motos: Valores base a partir de los $100.000.

    Chevrolet Classic (Modelo 2014): Base desde $500.000.

    Chevrolet Cruze (Modelo 2018): Base desde $900.000.

    Toyota Corolla (Modelo 2017): Base desde $1.000.000.

    Cabe recordar que estos importes corresponden a los montos de largada del remate y el precio final de cada lote se fijará según las pujas de los participantes.

    Días y lugar de exhibición

    Quienes deseen inspeccionar los vehículos antes de la subasta podrán hacerlo los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, en horario corrido de 13:30 a 18:00 hs.

    La exhibición presencial se desarrollará en el predio ubicado en calle Corrientes 1090 Este (ex predio Urbino), en Capital.

    Formas de pago y señas

    Los compradores podrán abonar con moneda de curso legal mediante efectivo, transferencia bancaria o Mercado Pago. Se establece la opción de dejar una seña del 10% del valor del lote, a la que se suma un 10% correspondiente a la comisión del martillero.

    Para completar la cancelación del saldo restante, los adjudicatarios dispondrán de un plazo de cinco días hábiles posteriores al remate. Los comprobantes de pago deberán presentarse en la oficina de Tesorería de la CAS, en calle Santa Fe 10 Este, Capital.

    Canales de consulta

    Para obtener el listado completo de unidades o realizar consultas sobre la subasta, la organización habilitó dos líneas de atención exclusivas vía WhatsApp:

    264 4868564

    264 4102526

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