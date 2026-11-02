Qué hacer ante lluvias intensas en San Juan: las líneas de asistencia activas ante El Niño

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones para la comunidad frente a la temporada de precipitaciones y posibles contingencias derivadas del fenómeno meteorológico de El Niño.

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La medida forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Comité Operativo de Preparación y Respuesta ante Emergencias (COPRE), organismo que trabaja de manera coordinada con los municipios de San Juan para optimizar la capacidad de respuesta y mitigar los riesgos por lluvias intensas o crecidas de ríos.

Ante cualquier situación de riesgo, anegamiento, caída de árboles, postes o derrumbes, las autoridades recuerdan a la población tener a mano y utilizar los siguientes canales oficiales:

911 (Emergencias): Línea gratuita que recibe los llamados de alerta y coordina de inmediato el despacho del móvil o la unidad de asistencia más cercana al lugar del hecho.

103 (Protección Civil): Servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año, abocado a la atención directa de contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos como inundaciones o tormentas fuertes.

Líneas municipales: Las áreas de asistencia de cada departamento trabajan en enlace permanente con los organismos provinciales para brindar apoyo local en los barrios afectados.

Desde los organismos oficiales remarcaron la importancia de conocer estos números y utilizarlos a tiempo para garantizar una intervención rápida de las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate ante cualquier eventualidad.