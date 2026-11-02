    • 2 de noviembre de 2026 - 16:26

    Qué hacer ante lluvias intensas en San Juan: las líneas de asistencia activas ante El Niño

    Protección Civil y la Secretaría de Seguridad recordaron los números de emergencia ante crecidas, anegamientos o caída de árboles en la provincia.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones para la comunidad frente a la temporada de precipitaciones y posibles contingencias derivadas del fenómeno meteorológico de El Niño.

    Leé además

    La NOAA mantiene una probabilidad superior al 83% de que El Niño continúe con una intensidad fuerte a muy fuerte hasta comienzos de 2027.

    El Niño se prepara para su fase más intensa: cuándo será el pico y qué zonas de Argentina están en alerta
    Calor en San Juan. 

    Octubre se despide con un veranito en San Juan: máxima de 31°C y lluvias por la noche

    La medida forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Comité Operativo de Preparación y Respuesta ante Emergencias (COPRE), organismo que trabaja de manera coordinada con los municipios de San Juan para optimizar la capacidad de respuesta y mitigar los riesgos por lluvias intensas o crecidas de ríos.

    Números de emergencia habilitados en San Juan

    Ante cualquier situación de riesgo, anegamiento, caída de árboles, postes o derrumbes, las autoridades recuerdan a la población tener a mano y utilizar los siguientes canales oficiales:

    911 (Emergencias): Línea gratuita que recibe los llamados de alerta y coordina de inmediato el despacho del móvil o la unidad de asistencia más cercana al lugar del hecho.

    103 (Protección Civil): Servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año, abocado a la atención directa de contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos como inundaciones o tormentas fuertes.

    Líneas municipales: Las áreas de asistencia de cada departamento trabajan en enlace permanente con los organismos provinciales para brindar apoyo local en los barrios afectados.

    Desde los organismos oficiales remarcaron la importancia de conocer estos números y utilizarlos a tiempo para garantizar una intervención rápida de las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate ante cualquier eventualidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    rivadavia intensifica los trabajos de prevencion y limpieza ante la posibilidad de lluvias por el nino

    Rivadavia intensifica los trabajos de prevención y limpieza ante la posibilidad de lluvias por El Niño

    San Juan tendrá un sábado marcado por las lluvias

    San Juan tendrá un sábado fresco, con lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada

    El Niño modifica el mapa del clima: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con lluvias y marcado descenso térmico en San Juan

    El Niño modifica el mapa del clima: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con lluvias y marcado descenso térmico en San Juan

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Este es el pronóstico del tiempo en San Juan el viernes 23 de octubre