Este es el pronóstico del tiempo en San Juan el viernes 23 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes una jornada inestable, con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, una mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C. El parte oficial se actualizó a las 6:46 y, en ese momento, el cielo estaba cubierto y la visibilidad era de 15 kilómetros.

Por la mañana, el organismo espera lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40 por ciento. La temperatura rondará los 13 °C y el viento soplará del sudeste, entre 13 y 22 km/h. Durante la tarde continuarán las lluvias aisladas, con la misma probabilidad de entre 10 y 40 por ciento. El termómetro alcanzará los 22 °C, la máxima del día, y el viento rotará al sur, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvia descenderá a entre 0 y 10 por ciento. La temperatura bajará a 18 °C y el viento volverá a soplar del sudeste, más intenso, con velocidades de 23 a 31 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.