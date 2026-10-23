Los sanjuaninos experimentarán jornadas caracterizadas por la inestabilidad atmosférica, precipitaciones aisladas y un desplome significativo en las marcas térmicas

El Niño modifica el mapa del clima: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con lluvias y marcado descenso térmico en San Juan

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El fenómeno global de El Niño, que atraviesa una de sus fases de mayor actividad sobre el cono sur, continuará marcando el ritmo meteorológico en la provincia de San Juan durante el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026.

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los sanjuaninos experimentarán jornadas caracterizadas por la inestabilidad atmosférica, precipitaciones aisladas y un desplome significativo en las marcas térmicas en comparación con los valores registrados a mediados de semana.

Sábado 24 de octubre: Lluvias persistentes y ambiente frío La transición meteorológica impulsada por la masa de aire húmedo e inestable vinculada al patrón de El Niño se sentirá con fuerza desde las primeras horas del sábado. El SMN contempla probabilidades de lluvia y tormentas aisladas desde la madrugada y durante gran parte de la jornada en los valles centrales y el Gran San Juan.

Temperatura mínima: 12 °C.

Temperatura máxima: 19 °C a 21 °C.

Condiciones: Cielo cubierto a mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones intermitentes. Se registrarán vientos moderados del sector sur con ráfagas suaves que acentuarán la sensación de frescura. La secuencia informada por el organismo nacional prevé momentos de pausa corta entre los episodios de precipitación, cerrando la noche del sábado con persistencia de humedad y lloviznas en diferentes puntos del territorio provincial.

Domingo 25 de octubre: Paulatina estabilización y mañana muy fresca Para la jornada dominical, el reporte oficial señala el ingreso paulatino de una masa de aire más seca que irá desplazando los núcleos de tormenta hacia el este. No obstante, el amanecer se destacará por temperaturas llamativamente bajas para la época primaveral.