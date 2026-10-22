El Niño enciende la alerta por una mayor presencia de mosquitos Aedes Aegypti en San Juan y apuntan a la prevención

El fenómeno de El Niño y los pronósticos de condiciones climáticas con mayor humedad ponen en alerta a las autoridades sanitarias de San Juan debido a la posibilidad de un incremento de mosquitos durante el verano. Desde el Programa Provincial de Control de Vectores advirtieron que la combinación de factores climáticos que se esperan para los próximos meses favorecen la reproducción de estos insectos y remarcaron la importancia de reforzar las medidas preventivas en los hogares.

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Liliana Salva, coordinadora del Programa Provincial de Control de Vectores, explicó a DIARIO DE CUYO que el escenario climático previsto puede generar condiciones propicias para el desarrollo del Aedes Aegypti, el mosquito transmisor del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. “A raíz de los pronósticos que hay con días de mayor humedad, esta humedad, junto con las temperaturas altas de verano, genera un espacio propicio para el desarrollo del mosquito Aedes Aegypti” , señaló la funcionaria.

En ese contexto, indicó que el área está fortaleciendo las acciones de prevención y difusión para que la población identifique y elimine los posibles criaderos. Sin embargo, apuntó a que las primeras acciones desde comenzar desde casa.

Salva recordó que el mosquito se desarrolla principalmente en ámbitos domiciliarios y peridomiciliarios, es decir, dentro de las viviendas y en sus alrededores. Por eso, elementos de uso cotidiano que acumulan agua pueden convertirse en lugares propicios para que deposite sus huevos.

Entre los sitios que requieren atención mencionó los bebederos de animales, los floreros, los desagües de los equipos de aire acondicionado y los recipientes que quedan al aire libre. También advirtió sobre las piletas que se dejan con poca agua, ya que pueden transformarse en criaderos.

Una de las recomendaciones principales es no limitarse solo a vaciar los recipientes suponiendo que con ese acto es suficiente. “Para eliminar los criaderos no es solo volcar el agua, sino cepillar el borde de los recipientes para descartar los huevos del mosquito”, explicó Salva. La limpieza debe incluir también los techos y sus desagües. Las hojas acumuladas pueden obstruir las canaletas y favorecer el estancamiento del agua de lluvia, por ejemplo, por lo que se aconseja revisarlas periódicamente, especialmente antes y durante la temporada de lluvias.

A estas medidas se suman el desmalezado de patios y terrenos, la limpieza de acequias para asegurar la circulación del agua y el retiro de objetos en desuso que puedan acumular líquido.

En ese escenario, si bien los municipios tienen un papel importante en el saneamiento ambiental y las tareas de descacharreo, la colaboración de los vecinos resulta fundamental. En ese sentido, pidió disponer los elementos que deban descartarse en tiempo y forma para facilitar su retiro y evitar que se conviertan en focos de reproducción.

Sensores y preparativos para el verano para controlar la población del mosquito

Además de las recomendaciones destinadas a la población, el Programa Provincial de Control de Vectores comenzó a preparar los recursos necesarios para responder ante posibles contingencias durante los meses de calor.

Salva indicó que el área mantiene reuniones de coordinación con los equipos de Epidemiología y Medicina Sanitaria para anticiparse a las necesidades de la temporada. Entre las tareas previstas se encuentran la preparación de insumos y la puesta a punto de las movilidades que se utilizan para realizar intervenciones en territorio. En paralelo, el programa comenzó a instalar sensores para monitorear la presencia de mosquitos y detectar posibles aumentos en la cantidad de huevos. La información obtenida permitirá evaluar la situación y determinar si es necesario intensificar las acciones preventivas.

“Estamos comenzando a colocar los sensores y estaremos avisando en caso de que haya aumento de cantidad de huevos y tengamos que fortalecer las medidas”, explicó la funcionaria.

La posibilidad de que aumente la población de mosquitos no implica por sí sola que se produzca un brote de dengue u otras enfermedades. Sin embargo, las condiciones climáticas favorables para su reproducción hacen necesario sostener la vigilancia y reducir los lugares donde puedan desarrollarse.