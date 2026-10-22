"Súper Niño": científicos ya hablan de un 75% de posibilidades que se trate de un fenómeno con "intensidad histórica"

En medio de la incertidumbre meteorólogica actual , el cálculo cambió en apenas un mes y el salto no pasó inadvertido entre los especialistas en clima.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ubicó en 75% la probabilidad de que el fenómeno climático de El Niño alcance en los próximos meses una magnitud nunca antes registrada desde que existen mediciones sistemáticas, en 1950, con un aumento de la humedad, las lluvias y las tormentas en toda la región.

El dato surge del Centro de Predicción Climática (CPC) de ese organismo, que en agosto había fijado esa misma probabilidad en 69%. El avance de seis puntos porcentuales en solo cuatro semanas confirma lo que los científicos describen como una fase de aceleración del calentamiento en el Pacífico ecuatorial.

El indicador que sostiene esta proyección es el Índice Oceánico Relativo de El Niño, conocido como RONI. A diferencia de otras mediciones, este índice no se limita a registrar la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 3.4, sino que la ajusta según el calentamiento general de los océanos tropicales.

De esa manera permite distinguir qué parte del calor corresponde específicamente al fenómeno y cuál responde a una tendencia más amplia del planeta. Según la NOAA, existe un 75% de probabilidad de que ese índice supere los 2,5 °C (36,5 °F) entre octubre y diciembre de este año, un umbral que ningún episodio anterior logró franquear.

La comparación con el pasado ilustra la dimensión del pronóstico. Desde 1950 solo cuatro episodios de El Niño alcanzaron la categoría de “muy fuerte”, con valores iguales o superiores a los 2 °C (35,6 °F): los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, además de un cuarto registrado más recientemente entre 2023 y 2024. De esos tres primeros, el más intenso fue el de 1982-1983, con 2,4 °C (36,3 °F), seguido por los de 1997-1998 y 2015-2016, ambos con 2,3 °C (36,1 °F). Si el pronóstico de la NOAA se cumple, el episodio 2026-2027 superaría a los tres y pasaría a ocupar el primer lugar de la serie histórica.

Anomalía diaria de la temperatura de la superficie del mar el 8 de septiembre de 2026, con valores de +7 °C a 8 °C en zonas del Pacífico ecuatorial oriental, cercanas a la costa de Sudamérica. - Créditos: Climate Reanalyzer.

Los datos de agosto, el último mes relevado por completo, muestran la velocidad del proceso. Las anomalías de temperatura llegaron a 1,8 °C (35,2 °F) en la región Niño 3.4, a 2,5 °C (36,5 °F) en la Niño 3 y a 3,4 °C (38,1 °F) en la Niño 1+2, situada en el Pacífico ecuatorial oriental, frente a las costas de América del Sur.

La atmósfera acompañó ese calentamiento con patrones de viento, convección y precipitación característicos de un fenómeno en expansión. Con base en esos registros, los modelos climáticos revisados por el CPC anticipan que el proceso continuará en los próximos meses, lo que sostiene en más de 90% la probabilidad de un episodio “muy fuerte” durante el otoño e invierno del hemisferio norte.

Ese nivel de intensidad no garantiza por sí mismo un conjunto fijo de consecuencias regionales. La propia NOAA aclaró que un evento más fuerte aumenta las probabilidades de impactos climáticos relevantes en distintas zonas del planeta, pero no asegura su magnitud exacta en cada lugar. La respuesta final depende de la circulación atmosférica, de otros patrones climáticos que actúan en simultáneo y de las reservas de humedad acumuladas en cada región antes del inicio del fenómeno.

El índice RONI mide la anomalía de temperatura en el Pacífico ecuatorial y ajusta el cálculo según el calentamiento general de los océanos tropicales (Climate Reanalyzer)

“El Niño es un fenómeno natural y global que nos está afectando y recién está empezando. De acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensificará de octubre a febrero. Es un Niño muy fuerte”, afirmó la ingeniera María Alejandra Cristanchi, jefa del sector de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, en diálogo con Radio Mitre, y en el marco de la crecida que esta semana afecta a los ríos Paraná y Uruguay.

Las proyecciones estacionales permiten anticipar cómo se distribuirían las lluvias en los próximos meses dentro del territorio argentino. En noviembre, los excesos avanzarían hacia el oeste: el noreste del país y el este de Entre Ríos podrían superar los 30 milímetros por encima de lo habitual, mientras que La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires sumarían entre 10 y 20 milímetros adicionales. Ese incremento puede favorecer la implantación de la soja y aportar humedad a los cultivos de verano en campos con reservas limitadas, aunque en los suelos que ya acumulan agua el exceso puede demorar las labores.

Diciembre concentraría la señal más extendida, según el pronóstico estacional del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Las anomalías superiores a 50 milímetros se ubicarían en el NEA, Santa Fe, Entre Ríos y el este de Córdoba, mientras que en La Pampa, San Luis y el oeste bonaerense el excedente oscilaría entre 30 y 50 milímetros. Las zonas elevadas del noroeste argentino mostrarían el comportamiento opuesto, con precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros por debajo de lo normal.

El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, explicó a Infobae que “se espera que El Niño impacte a lo largo del resto de 2026 y comienzos de 2027”. Consultado sobre su extensión en el tiempo, agregó: “Posiblemente perdure hasta el otoño de 2027”.

Según detalló, el fenómeno eleva la humedad atmosférica en buena parte del territorio argentino, lo que puede derivar en más precipitaciones, jornadas nubladas y tormentas, con foco en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y sectores de Santa Fe, Chaco y Formosa. Del otro lado de la frontera, el mayor volumen de lluvias se concentraría en los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.

El seguimiento de los pronósticos oficiales, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional y el nivel de los ríos de la Cuenca del Plata serán claves en los próximos meses, en particular para el Litoral, donde la combinación de lluvias locales y crecidas regionales puede derivar en un mayor riesgo de inundaciones.

virtió que los efectos de El Niño suelen trasladarse también a los mercados internacionales de alimentos, más allá de las fronteras de los países directamente afectados.