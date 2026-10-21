    • 21 de octubre de 2026 - 16:35

    La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto, menos de lo esperado, tras la fuerte caída de julio

    El EMAE registró una baja interanual de 1,7% y acumula una suba de 1,2% en 2026. Los analistas ya hablan de una posible recesión técnica en el tercer trimestre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad económica avanzó 0,1% en agosto en la medición desestacionalizada, un dato inferior al esperado por los analistas, luego de la caída de 2,9% de julio. Así lo informó el Indec a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que también mostró una baja interanual de 1,7% y un acumulado de 1,2% en lo que va de 2026.

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    Cinco sectores crecieron frente a agosto de 2025. Los mayores aumentos fueron minas y canteras (11,1%) y electricidad, gas y agua (4,3%). Junto con hoteles y restaurantes (3,1%), aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado general.

    Diez sectores cayeron. Pesca tuvo el mayor descenso, con 15,7%, pero los que más pesaron fueron la industria manufacturera (-3,2%) y el comercio (-3,5%), que restaron 0,9 puntos a la variación interanual.

    Con la caída de julio, los analistas empezaron a proyectar que la economía podría entrar en recesión técnica en el tercer trimestre. Para evitarlo, el dato de septiembre deberá mostrar una recuperación suficiente para compensar ese retroceso. Una economía entra en recesión técnica cuando el PBI desestacionalizado cae dos trimestres consecutivos.

    La preocupación excede lo estadístico: comercio, industria y construcción, sectores con fuerte peso en el empleo, acumulan varios meses por debajo del desempeño general, mientras el crecimiento se concentra en agro, minería y petróleo. Esta economía “a dos velocidades” se acentuó durante 2026.

    Javier Milei describió la situación como una desaceleración del ritmo de expansión y cuestionó el dato desestacionalizado: según dijo, ese indicador se construye sobre la historia y mide mal cuando la economía atraviesa cambios estructurales. El Gobierno prioriza la serie tendencia-ciclo, y el presidente aseguró que el país logrará cuatro años seguidos de crecimiento, con niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI.

    Luis Caputo coincidió: dijo que el EMAE desestacionalizado muestra una volatilidad que no refleja la realidad, con meses que suben y meses que bajan.

    Sin embargo, el último reporte del Indec indica que el índice tendencia-ciclo no registró crecimiento en abril, mayo, junio, julio ni agosto: en todos esos meses fue de 0%.

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