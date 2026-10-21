La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto, menos de lo esperado, tras la fuerte caída de julio

La actividad económica avanzó 0,1% en agosto en la medición desestacionalizada, un dato inferior al esperado por los analistas , luego de la caída de 2,9% de julio . Así lo informó el Indec a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) , que también mostró una baja interanual de 1,7% y un acumulado de 1,2% en lo que va de 2026 .

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Cinco sectores crecieron frente a agosto de 2025. Los mayores aumentos fueron minas y canteras (11,1%) y electricidad, gas y agua (4,3%) . Junto con hoteles y restaurantes (3,1%) , aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado general.

Diez sectores cayeron. Pesca tuvo el mayor descenso, con 15,7% , pero los que más pesaron fueron la industria manufacturera (-3,2%) y el comercio (-3,5%) , que restaron 0,9 puntos a la variación interanual.

Con la caída de julio, los analistas empezaron a proyectar que la economía podría entrar en recesión técnica en el tercer trimestre . Para evitarlo, el dato de septiembre deberá mostrar una recuperación suficiente para compensar ese retroceso. Una economía entra en recesión técnica cuando el PBI desestacionalizado cae dos trimestres consecutivos .

La preocupación excede lo estadístico: comercio, industria y construcción , sectores con fuerte peso en el empleo, acumulan varios meses por debajo del desempeño general, mientras el crecimiento se concentra en agro, minería y petróleo . Esta economía “a dos velocidades” se acentuó durante 2026.

Javier Milei describió la situación como una desaceleración del ritmo de expansión y cuestionó el dato desestacionalizado: según dijo, ese indicador se construye sobre la historia y mide mal cuando la economía atraviesa cambios estructurales. El Gobierno prioriza la serie tendencia-ciclo, y el presidente aseguró que el país logrará cuatro años seguidos de crecimiento, con niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI.

Luis Caputo coincidió: dijo que el EMAE desestacionalizado muestra una volatilidad que no refleja la realidad, con meses que suben y meses que bajan.

Sin embargo, el último reporte del Indec indica que el índice tendencia-ciclo no registró crecimiento en abril, mayo, junio, julio ni agosto: en todos esos meses fue de 0%.