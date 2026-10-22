Diputados aprobó con dos tercios la nueva ley de Discapacidad: reemplaza la Emergencia y mantiene el sistema vigente

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves, tras una larga jornada de debate y negociaciones, un proyecto que reemplaza la Emergencia en Discapacidad , que vence a fin de año. La iniciativa conserva la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado .

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La votación terminó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones . El peronismo acompañó el texto porque el oficialismo libertario aceptó gran parte de los cambios que reclamaba la oposición , en un contexto marcado por el riesgo de un veto presidencial a una eventual prórroga de la Emergencia y por la presión de las organizaciones del sector. También votaron a favor el PRO, la UCR, buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales.

Los diputados de Córdoba , de Provincias Unidas y de Unión por la Patria, votaron en contra al considerar que las organizaciones del colectivo no participaron de la redacción. « Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas », sostuvo Gabriela Estevez. La izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.

Con la mayoría especial de dos tercios , resulta prácticamente imposible que el Senado introduzca modificaciones o que el presidente Javier Milei recurra al veto.

El texto ratifica las pensiones por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio , y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso. Entre los puntos centrales figuran:

Compatibilidad con el empleo formal: quienes tengan CUD conservarán la pensión si tienen trabajo registrado o están inscriptos en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles .

quienes tengan CUD conservarán la pensión si tienen trabajo registrado o están inscriptos en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos . Cobertura de salud: los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso al Programa Incluir Salud , con las prestaciones básicas de la ley 24.901.

los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso al , con las prestaciones básicas de la ley 24.901. Financiamiento: se detallaron las partidas específicas del Ministerio de Salud y se previeron compensaciones del Tesoro si no alcanzan. El Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo.

se detallaron las y se previeron compensaciones del Tesoro si no alcanzan. El Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo. Controles: la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas con cruce de datos de Anses, Arca, Renaper y SINTyS, y podrá suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, con un «debido proceso inclusivo».

la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará con cruce de datos de Anses, Arca, Renaper y SINTyS, y podrá ante un incumplimiento objetivo, con un «debido proceso inclusivo». Deudas con prestadores: si hubiera deudas pendientes al sancionarse la ley, el Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas en 90 días.

El conflicto por el Presupuesto 2027

Las negociaciones comenzaron hace casi dos meses, cuando la oposición, a pedido de las organizaciones, impulsó prorrogar la Emergencia aprobada el año pasado. El oficialismo respondió con un proyecto «superador» junto a sus aliados, pero la situación se complicó cuando el Gobierno envió el Presupuesto 2027 con un capítulo de fuertes ajustes en Discapacidad.

Ese capítulo tomaba el criterio de «invalidez laboral», eliminaba el CUD como vía directa de acceso, establecía la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal y derogaba el arancel único del nomenclador. Según el texto, Martín Menem y Patricia Bullrich fueron sorprendidos por la inclusión y hubo duros reproches en la Mesa Política. Para desactivar la sesión de la semana pasada, el oficialismo se comprometió a dejar de lado el recorte.

Las claves de la sesión

Al inicio del debate, el diputado Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, leyó los últimos cambios y advirtió que, si no se aceptaban en su totalidad, su bloque no votaría a favor. «Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027», dijo. El libertario Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias.

Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición «no iba a tener el número» para prorrogar la Emergencia y aseguró que el dictamen final es «absolutamente contrario» a lo que enviaron Milei, Caputo y Santilli. Victoria Tolosa Paz destacó que cada modificación fue «fruto de la escucha y la negociación».

Desde el oficialismo, Laura Rodríguez Machado afirmó que la sensibilidad social «no se contrapone» con la responsabilidad fiscal y cuestionó a los bloques que, dijo, «ni siquiera han traído un papelito» para defender los derechos que dicen representar.