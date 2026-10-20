Presupuesto 2027: las universidades, en el centro del debate en Diputados mientras marchan frente al Congreso

La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibe hoy a los funcionarios de Capital Humano. El Gobierno prevé $7,7 billones para las casas de estudio y el CIN pide $11 billones.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, se reúne desde las 10 para continuar con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027. Estarán presentes el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos del Ministerio de Capital Humano.

El financiamiento de las universidades nacionales será uno de los grandes ejes de la jornada. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla transferencias por $7,7 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó $11 billones en la planilla que envió a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

La oposición exige que se cumpla la ley Los bloques opositores insistirán en que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, sostuvo que financiar la educación es una política de Estado que debe mantenerse a lo largo de los gobiernos, y aseguró que defiende la misma posición que tuvo en el Senado: garantizar el presupuesto, la gratuidad y la posibilidad de estudiar en todo el país. El socialista Esteban Paulón fue más breve: “En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades”.

Desde el oficialismo, la diputada jujeña de La Libertad Avanza Bárbara Andreussi respondió que su espacio defiende la universidad pública sin aranceles, pero cuestionó la administración de los fondos. Apuntó contra la negativa a ordenar las cuentas y mencionó que hay rectores que cobran hasta 18 millones y universidades como la UNA, que gasta $423 millones por graduado con tasas de egreso muy bajas. “Basta de malgastar el dinero de los argentinos”, concluyó.

El pedido de los dialoguistas y el respaldo radical El bloque Argentina Federal, que conduce Oscar Herrera Ahuad y responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), también tomó posición. El diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los fondos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa apunta a garantizar el funcionamiento de las universidades, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles. Para Arrúa, no alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: hace falta asegurar los recursos que sostengan su funcionamiento y el acceso de los jóvenes.