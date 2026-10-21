Diputados aprobó el proyecto de propiedad privada que restituye el límite a la venta de tierras a extranjeros

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de propiedad privada, que reincorpora las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.
La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Además de reincorporar las restricciones, encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de propiedad privada, que reincorpora las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.
El texto fue respaldado por el oficialismo y sus aliados. Además de restituir el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros, la iniciativa encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos.
Como fue aprobado con cambios, el proyecto deberá ser ratificado en la cámara de origen.
La sesión continúa con negociaciones abiertas por el otro texto sensible de la jornada y, según se estima, podría extenderse por más de 18 horas.