Diputados aprobó el proyecto de propiedad privada que restituye el límite a la venta de tierras a extranjeros

La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Además de reincorporar las restricciones, encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de propiedad privada, que reincorpora las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.

El texto fue respaldado por el oficialismo y sus aliados. Además de restituir el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros, la iniciativa encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos.

Como fue aprobado con cambios, el proyecto deberá ser ratificado en la cámara de origen.