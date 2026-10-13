Diputados de Chile rechazan el pedido argentino de quitar beneficios fiscales por comerciar con Malvinas

La tensión diplomática entre Argentina y Chile sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Diputados del Partido Republicano de Chile expresaron un duro rechazo hacia la propuesta del legislador nacional peronista Guillermo Michel, quien sugirió que el Poder Ejecutivo argentino revise dos acuerdos bilaterales clave y retire beneficios impositivos a empresas trasandinas.

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La controversia se encendió tras confirmarse el viaje previsto para noviembre del buque comercial chileno Danstar, que reanudará la ruta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Frente a este panorama, Michel impulsó revisar el Tratado de Inversiones Recíprocas y el Convenio de Doble Imposición Fiscal, argumentando que Argentina no puede sostener ventajas fiscales hacia un país vecino que fomente vínculos comerciales con el archipiélago.

Las reacciones al otro lado de la cordillera no se hicieron esperar. El diputado Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso chileno, tildó el planteo argentino como “bastante irresponsable” y solicitó que la Cancillería de su país pida aclaraciones oficiales para determinar si la propuesta responde a un interés formal del Gobierno argentino.

En la misma línea, el legislador Álvaro Carter calificó la iniciativa como una “agresión directa” contra la estabilidad jurídica y los tratados internacionales de respeto mutuo.

“La Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y una evidente falta de respeto a los tratados vigentes”, exigió Carter.

Por su parte, la diputada Catalina del Real reclamó una “protesta diplomática enérgica” de Santiago de Chile, mientras que Alejandro Riquelme, representante de la Región de Magallanes, enfatizó el carácter soberano de las decisiones comerciales trasandinas: “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.

El detonante: el zarpe del buque Danstar

La fricción entre ambas naciones obedece al restablecimiento del trayecto marítimo entre el sur chileno y el archipiélago austral. Desde la perspectiva argentina, el reinicio de las operaciones comerciales abastece la ocupación británica en las Islas Malvinas, afectando el reclamo de soberanía.

Aunque Michel aclaró que su proyecto no pretende romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas bilaterales, la propuesta de quitar exenciones tributarias generó encendidas alarmas en el ámbito político y empresarial chileno, abriendo un nuevo foco de debate sobre la relación fronteriza y la causa Malvinas en la agenda del Cono Sur.