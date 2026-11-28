El ataque ocurrió durante la madrugada de este sábado en Calchaquí y destruyó aulas refaccionadas, material didáctico y las medallas de egresados de séptimo grado. Los investigadores buscan cámaras en la zona.

Un grave episodio de vandalismo y violencia sacudió durante la madrugada de este sábado a la comunidad educativa de Calchaquí, en la provincia de Santa Fe, donde incendiaron aulas de una escuela primaria y dejaron un mensaje intimidatorio escrito en un pizarrón: "Los voy a matar a todos".

Las llamas dañaron un edificio anexo ubicado frente a la sede principal del establecimiento, espacio donde funcionan cuatro aulas para alumnos de séptimo grado, dos baños y una cocina. Tras el alerta dado por vecinos, efectivos policiales y dotaciones de bomberos intervinieron para extinguir el fuego y luego comenzaron las pericias para esclarecer lo sucedido.

Indicios de intencionalidad y falta de cámaras en el sector Al inspeccionar el lugar, las autoridades escolares constataron que varios elementos habían sido desplazados de su sitio habitual y hallaron botellas que aparentemente habían sido sacadas de un freezer. En tanto, la amenaza de muerte apareció escrita en un pizarrón dentro de un aula que no llegó a ser afectada por el fuego.

Si bien las causas formales continúan bajo investigación, los primeros elementos apuntan a que el siniestro fue intencional. Un obstáculo para la pesquisa es que el área afectada no contaba con cámaras de seguridad ni alarmas, por lo que los investigadores recurren a registros de videovigilancia de casas particulares y comercios cercanos para intentar identificar a los autores.

Pérdidas materiales, impacto en un terciario y suspensión de actividades El ataque provocó un fuerte golpe anímico y material para la institución. Entre las pérdidas más sensibles figuran las medallas que iban a entregarse la próxima semana en el acto de egresados de los chicos de séptimo grado, además de material didáctico preparado para la ceremonia y aulas que habían sido pintadas y acondicionadas con el trabajo de la cooperadora escolar.