Un grave episodio de vandalismo y violencia sacudió durante la madrugada de este sábado a la comunidad educativa de Calchaquí, en la provincia de Santa Fe, donde incendiaron aulas de una escuela primaria y dejaron un mensaje intimidatorio escrito en un pizarrón: "Los voy a matar a todos".
Las llamas dañaron un edificio anexo ubicado frente a la sede principal del establecimiento, espacio donde funcionan cuatro aulas para alumnos de séptimo grado, dos baños y una cocina. Tras el alerta dado por vecinos, efectivos policiales y dotaciones de bomberos intervinieron para extinguir el fuego y luego comenzaron las pericias para esclarecer lo sucedido.
Indicios de intencionalidad y falta de cámaras en el sector
Al inspeccionar el lugar, las autoridades escolares constataron que varios elementos habían sido desplazados de su sitio habitual y hallaron botellas que aparentemente habían sido sacadas de un freezer. En tanto, la amenaza de muerte apareció escrita en un pizarrón dentro de un aula que no llegó a ser afectada por el fuego.
Si bien las causas formales continúan bajo investigación, los primeros elementos apuntan a que el siniestro fue intencional. Un obstáculo para la pesquisa es que el área afectada no contaba con cámaras de seguridad ni alarmas, por lo que los investigadores recurren a registros de videovigilancia de casas particulares y comercios cercanos para intentar identificar a los autores.
Pérdidas materiales, impacto en un terciario y suspensión de actividades
El ataque provocó un fuerte golpe anímico y material para la institución. Entre las pérdidas más sensibles figuran las medallas que iban a entregarse la próxima semana en el acto de egresados de los chicos de séptimo grado, además de material didáctico preparado para la ceremonia y aulas que habían sido pintadas y acondicionadas con el trabajo de la cooperadora escolar.
El fuego también repercutió sobre los alumnos de un instituto terciario que comparte el uso de esas instalaciones para cursar carreras como Enfermería y Biología.
Tras el episodio, la subsecretaria de Asuntos Electorales de Santa Fe, Juliana Caillat, expresó su respaldo a la recuperación del edificio y resumió el impacto del hecho: "Cuando se lastima a una escuela, se lastima a toda una comunidad".
En paralelo con el avance de la investigación, desde la escuela informaron que este lunes no habrá clases ni funcionará el servicio de comedor.