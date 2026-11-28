El fuego se declaró este sábado alrededor de las 16 en el predio de Residuos Sólidos Urbanos. Desde el municipio indicaron que el sector de producción y parte del galpón no habrían sido afectados y que no se resentirán los servicios.

Un importante incendio se desató este sábado por la tarde en la planta de reciclaje y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) dependiente de la Municipalidad de Calingasta. La magnitud de las llamas generó preocupación y motivó el despliegue de un operativo conjunto con personal municipal y dotaciones de bomberos para contener los distintos focos activos en el predio.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el fuego ya se encontraba declarado cerca de las 16:00, momento en que quienes estaban en la planta advirtieron que las llamas habían ganado distintos sectores del establecimiento. Hasta el momento, no se precisaron las causas que originaron el siniestro.

Imágenes difundidas desde la zona —aportadas por Radio Manantiales— evidenciaron una densa columna de humo y fuego junto con la intensa labor de los equipos de emergencia, abocados a intervenir en varios puntos para frenar el avance de las llamas.

Sin impacto en los servicios y extinción que demandaría días Dentro del cuadro de emergencia, uno de los datos que aportó alivio fue que el sector de producción y parte del galpón no habrían sido alcanzados por el fuego, por lo que esa área no registraría daños según la información preliminar.

En esa misma línea, el secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad señaló que el episodio no alteraría la prestación habitual de los servicios municipales. Mientras continuaban las tareas en el predio, el funcionario se dirigía hacia la Comisaría 16° para formalizar la denuncia correspondiente.