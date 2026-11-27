Un voraz incendio se desató durante la mañana de este viernes en una obra en construcción del barrio porteño de Chacarita. Tres personas quedaron atrapadas por las llamas y otras debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo.

El siniestro comenzó alrededor de las 6.15 en un edificio ubicado sobre la calle Concepción Arenal al 4051, donde rápidamente se desplegó un importante operativo que contó con la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad, seis ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos policiales y agentes de Tránsito.

La construcción, compuesta por una planta baja y tres pisos, presentaba una importante cantidad de encofrados y tirantes de madera que favorecieron la propagación de las llamas. La situación generó momentos de tensión debido a que tres personas quedaron imposibilitadas de salir del inmueble, por lo que la intervención de los bomberos resultó fundamental para rescatarlas.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que los equipos médicos asistieron a seis hombres de entre 25 y 80 años que resultaron afectados por la inhalación de humo. Todos recibieron oxígeno en las ambulancias que acudieron al lugar, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

De acuerdo con fuentes policiales, entre los afectados había tres serenos de la obra y un trabajador de una construcción lindera. Los rescatados se encontraban conscientes al momento de recibir atención médica, mientras los bomberos continuaban con las tareas necesarias para controlar los distintos focos del incendio.

La magnitud del operativo obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular sobre Concepción Arenal. Una vez que los bomberos lograron controlar el fuego y se confirmó que no quedaban personas atrapadas, el SAME retiró gran parte de sus unidades y mantuvo una ambulancia en el lugar de manera preventiva.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Las primeras informaciones policiales indican que el fuego comenzó sobre los tirantes de madera del primer piso, aunque serán las pericias de los bomberos las que permitirán determinar qué desencadenó el siniestro y evaluar los daños ocasionados en la construcción.