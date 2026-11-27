Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina interceptaron un transporte de paquetería en Tucumán y, mediante el uso de un escáner móvil, detectaron la presencia de 16 panes de cocaína distribuidos en 12 bultos. La droga tenía como destino final la provincia de Buenos Aires, lo que desencadenó una investigación.
Tras el hallazgo inicial, personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de "Tucumán" y "Campo de Mayo" llevó adelante tareas encubiertas con el objetivo de individualizar a los responsables del envío y concretar su detención.
Operativo antidrogas contra el tráfico de cocaína
La investigación culminó con un operativo de entrega vigilada en una sucursal de Pablo Nogués, Buenos Aires. Allí, en horas de la noche, los gendarmes detuvieron a dos hombres, uno de nacionalidad boliviana y otro peruana, que se disponían a retirar las encomiendas reacondicionadas.
El procedimiento se inició el 17 de noviembre pasado cuando los gendarmes de la Sección "Burruyacú" del Escuadrón 55 "Tucumán", mientras controlaban un transporte de servicio de paquetería en la Ruta Nacional N°34, observaron irregularidades en 12 bultos. La inspección con escáner móvil reveló cuerpos extraños en su interior.
Con la autorización del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, se procedió a la apertura de las encomiendas, lo que permitió extraer 16 kilos y 716 gramos de cocaína. El estupefaciente estaba fraccionado en 16 panes. Los magistrados intervinientes y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán dispusieron el decomiso de los elementos de prueba y la puesta a disposición de los involucrados.