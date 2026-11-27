Gendarmeria Nacional Argentina intercepto un envio de drogas ocultas en encomiendas que tenian como destino final la provincia de Buenos Aires.

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Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina interceptaron un transporte de paquetería en Tucumán y, mediante el uso de un escáner móvil, detectaron la presencia de 16 panes de cocaína distribuidos en 12 bultos. La droga tenía como destino final la provincia de Buenos Aires, lo que desencadenó una investigación.

Tras el hallazgo inicial, personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de "Tucumán" y "Campo de Mayo" llevó adelante tareas encubiertas con el objetivo de individualizar a los responsables del envío y concretar su detención.

Operativo antidrogas contra el tráfico de cocaína La investigación culminó con un operativo de entrega vigilada en una sucursal de Pablo Nogués, Buenos Aires. Allí, en horas de la noche, los gendarmes detuvieron a dos hombres, uno de nacionalidad boliviana y otro peruana, que se disponían a retirar las encomiendas reacondicionadas.

El procedimiento se inició el 17 de noviembre pasado cuando los gendarmes de la Sección "Burruyacú" del Escuadrón 55 "Tucumán", mientras controlaban un transporte de servicio de paquetería en la Ruta Nacional N°34, observaron irregularidades en 12 bultos. La inspección con escáner móvil reveló cuerpos extraños en su interior.