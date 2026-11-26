Un hombre con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad fue detenido en el departamento Capital, luego de ser sorprendido mientras trasladaba un termotanque y distintos elementos de grifería cuya procedencia no pudo justificar. Tras la intervención de la Justicia, fue condenado y deberá cumplir su pena en el Servicio Penitenciario Provincial.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo en inmediaciones de calle Santa María de Oro y Tomás Edison. Allí, los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto de apellido Castro, oriundo de Rivadavia y conocido en el ambiente delictivo, que llevaba varios objetos.
Entre los elementos que transportaba había un termotanque y grifería variada. Al ser entrevistado por los policías, el hombre no pudo acreditar que fueran de su propiedad, por lo que los efectivos comenzaron a realizar averiguaciones para determinar su procedencia.
Los elementos habían sido robados de una casa en construcción
A partir de distintas entrevistas, los investigadores lograron establecer que los objetos habían sido sustraídos de una vivienda en construcción ubicada a pocos metros del lugar donde Castro fue interceptado.
Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de Flagrancia, quien se presentó en el lugar y dispuso el secuestro de los elementos y la detención del sospechoso.
Posteriormente, se realizó la audiencia formal ante el juez interviniente, quien resolvió condenar al acusado y ordenó que cumpliera la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.