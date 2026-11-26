El sospechoso no pudo justificar la procedencia de los elementos y, tras comprobarse que habían sido sustraídos de una vivienda en construcción, fue condenado a cumplir su pena en el Penal de Chimbas.

Un hombre con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad fue detenido en el departamento Capital, luego de ser sorprendido mientras trasladaba un termotanque y distintos elementos de grifería cuya procedencia no pudo justificar. Tras la intervención de la Justicia, fue condenado y deberá cumplir su pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo en inmediaciones de calle Santa María de Oro y Tomás Edison. Allí, los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto de apellido Castro, oriundo de Rivadavia y conocido en el ambiente delictivo, que llevaba varios objetos.

Entre los elementos que transportaba había un termotanque y grifería variada. Al ser entrevistado por los policías, el hombre no pudo acreditar que fueran de su propiedad, por lo que los efectivos comenzaron a realizar averiguaciones para determinar su procedencia.

Los elementos habían sido robados de una casa en construcción A partir de distintas entrevistas, los investigadores lograron establecer que los objetos habían sido sustraídos de una vivienda en construcción ubicada a pocos metros del lugar donde Castro fue interceptado.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de Flagrancia, quien se presentó en el lugar y dispuso el secuestro de los elementos y la detención del sospechoso.