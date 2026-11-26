Una reunión entre amigos terminó en una escena de extrema violencia durante la madrugada de este jueves en Capital , cuando seis delincuentes armados irrumpieron a los gritos en una vivienda haciéndose pasar por efectivos de la Brigada y de la Policía Federal. El ataque dejó como saldo un joven baleado y fracturado, otros dos muchachos golpeados y el robo de un teléfono celular.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 2:12 en un domicilio ubicado en calle Víctor Mercante 920 y Cereceto . El alerta ingresó a través de un llamado de emergencia que advertía sobre detonaciones de arma de fuego en esa esquina.

Minutos después, desde el Centro de Salud Báez Laspiur notificaron el ingreso de Franco Ariel Castro, de 19 años , quien presentaba una herida de bala en la pierna derecha y un fuerte golpe en la cabeza. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado de urgencia en ambulancia al Hospital Rawson .

Según el relato aportado a los investigadores por Morena Díaz (19) , pareja del joven herido, Castro se encontraba cenando junto a un grupo de amigos cuando irrumpió la banda, que se movilizaba en dos vehículos: un Renault Logan blanco y un Fiat Cronos gris .

Los asaltantes vestían chalecos, portaban esposas y exhibían armas de fuego, entre ellas una escopeta tipo Ithaca. Tras identificarse falsamente como policías, ordenaron a todos los presentes arrojarse al suelo y efectuaron disparos dentro del lugar.

En medio de la agresión también resultaron lesionados otros dos jóvenes que participaban de la reunión:

Un adolescente de 15 años (primo de Castro), quien recibió un culatazo con un arma de fuego y a quien los delincuentes le sustrajeron su teléfono celular antes de escapar.

Dalmiro Mallea, de 19 años, quien sufrió un golpe en la cabeza.

Parte médico e investigación judicial

En el Hospital Rawson, los médicos constataron que Franco Ariel Castro sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC), una herida cortante en el cuero cabelludo y un disparo con orificio de entrada y salida en la pierna derecha que le provocó la fractura de la tibia, por lo que quedó internado en observación.

En paralelo, personal de Criminalística y efectivos policiales trabajaron en la vivienda atacada, donde detectaron marcas de impactos de proyectil tanto en el marco de una puerta de madera como en una pared, además de disponer un rastrillaje para secuestrar restos de munición.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención del ayudante fiscal Alejandro Solera, en una causa caratulada preliminarmente como robo.