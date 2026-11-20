En marco de la audiencia de formalización por el caso Franco Jara tres de los efectivos policiales imputados en la causa decidieron romper el silencio y declarar. Se desligaron de responsabilidades, negaron categóricamente haber irrumpido en el inmueble y señalaron de manera directa a un oficial de mayor jerarquía como el responsable operativo y táctico que dirigió cada una de las acciones en el lugar.

Caso Franco Jara: previo a la imputación, liberaron a uno de los policías por falta de pruebas

Las manifestaciones brindadas por el oficial subinspector Emiliano Cabrá, el cabo Juan Ignacio Recio y el sargento Juan Eduardo Zamora reconstruyen el despliegue realizado por el personal motorizado, detallando cómo se estructuraron las aprehensiones, las tareas de cobertura y la confección de las actas de procedimiento bajo las órdenes directas de un superior, que no está entre los imputados.

El primer efectivo en prestar declaración fue el oficial subinspector Emiliano Cabrá , quien concentró su exposición en aclarar la estructura de mando presente durante la intervención policial realizada por la Unidad Coordinadora de Departamentales en Albardón. Cabrá rechazó de forma contundente las imputaciones que lo señalan como la autoridad a cargo del despliegue en la escena.

De acuerdo con lo expresado por el subinspector, en ningún momento figuró ni actuó como jefe del operativo ni como jefe del dispositivo desplegado. Cabrá afirmó que en el lugar se encontraba presente una persona de mayor jerarquía institucional que conducía de manera directa las acciones de las unidades motorizadas, indicando con precisión dónde debía trabajar el personal, hacia dónde desplazarse y qué procedimientos ejecutar.

El oficial imputado identificó a esta autoridad como el oficial inspector Alfredo Ramos. Según el testimonio de Cabrá, Ramos no solo estuvo presente y próximo al sitio de los hechos en todo momento, sino que poseía el control absoluto de las decisiones de aprehensión y liberación. Para respaldar sus dichos, el subinspector remarcó que es el propio oficial Ramos quien figura y firma el acta contravencional y de aprehensión elaborada tras el procedimiento.

Respecto a su accionar concreto al momento de los incidentes, Cabrá detalló que se encontraba junto al cabo Recio conteniendo y separando a un grupo de personas que arribaron al lugar con intenciones de agredir al personal policial. Tras neutralizar el intento de agresión, los individuos fueron requisados y posteriormente trasladados a la dependencia policial correspondiente.

La declaración del cabo Juan Ignacio Recio

En segundo término declaró el cabo Juan Ignacio Recio, quien ratificó en todos sus puntos los dichos vertidos previamente por el subinspector Cabrá, validando la versión respecto a la cadena de mando y las instrucciones emanadas por la jefatura del procedimiento.

Recio explicó que la patrulla motorizada actuó bajo la voz de mando y las directivas expresas dictadas por el oficial Ramos. En relación a las acusaciones sobre un presunto ingreso no autorizado a la propiedad privada, el cabo fue enfático al deslindar su responsabilidad: declaró que en ningún momento traspasó los límites del domicilio.

El relato del cabo precisó que, al descender de su motocicleta junto con sus compañeros, procedió a la aprehensión de un individuo masculino que se encontraba en la esquina de la vivienda, sobre la vía pública. Según detalló, el sujeto estaba consumiendo bebidas alcohólicas en la calle junto a un grupo de personas reunidas fuera del inmueble.

Recio insistió en que realizó la inspección y requisa del aprehendido en el sector exterior de la vereda, sin ingresar ni realizar irrupciones en la casa. A los pocos segundos, el subinspector Cabrá se hizo presente en el lugar trasladando a otro individuo aprehendido, tras lo cual ambos sospechosos fueron asegurados e introducidos en el vehículo policial (unidad Iveco conocida como la chancha) para su posterior derivación.

El rol del sargento Juan Eduardo Zamora

El tercer efectivo en emitir su testimonio fue el sargento Juan Eduardo Zamora, cuyo relato coincidió plenamente con lo expresado por sus dos compañeros en cuanto a la delimitación física del procedimiento y la asignación de funciones específicas.

Zamora remarcó ante las autoridades judiciales que tampoco ingresó al inmueble bajo investigación. El sargento detalló que su función táctica en el lugar fue desempeñarse como el encargado de mantener la seguridad del perímetro y brindar cobertura a los uniformados que realizaban las identificaciones en el exterior.

De acuerdo con su declaración, mientras se desarrollaba el procedimiento en la vía pública, Zamora colaboró activamente en la colocación de las esposas al ciudadano aprehendido (se refería a Jara) para garantizar el control físico de la situación. Cumplida la aprehensión y la contención de la zona, prestó apoyo en el traslado del detenido hacia el móvil Iveco, desde donde se coordinó la remisión final de las actuaciones y de las personas aprehendidas hacia la sede policial.