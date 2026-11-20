Tras tres meses de juicio por el homicidio ocurrido en 2018 en Villa Lugano, el Tribunal Oral N° 29 definirá hoy si condena o absuelve al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, mientras el músico continúa internado en Castelar.

A más de ocho años del crimen de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz -ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano-, Cristian “Pity” Álvarez conocerá este viernes el veredicto del juicio oral en su contra. La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, tras tres meses de debate.

Según se informó, las partes están citadas a las 10:30 y la audiencia comenzaría a las 11:00 con las réplicas, mientras que el fallo se daría a conocer alrededor de las 15:00 y sus fundamentos se difundirán más adelante. El músico no estará en la sala y resta definir si se conecta de manera virtual desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, donde cumple 49 días de internación involuntaria (tras haber pasado por el Hospital Tornú), para pronunciar sus últimas palabras.

La declaración de Pity Álvarez y el episodio del control toxicológico La última aparición de Álvarez ante los jueces fue el 2 de noviembre, cuando fue trasladado en ambulancia hasta Tribunales para declarar por primera vez en el juicio. Durante unas cuatro horas, reconoció haber disparado contra Díaz, pero sostuvo que actuó en defensa propia tras sentirse acorralado —“No pensé, me transformé”, expresó— y pidió perdón a la familia de la víctima.

Esa jornada derivó además en una causa paralela: al volver a la clínica, un control arrojó positivo para cocaína al día siguiente. De acuerdo con un informe médico, el cantante dijo haber recibido la droga durante la salida judicial y haber consumido parte de ella en el edificio de Tribunales, lo que motivó una denuncia del fiscal Sandro Abraldes y una investigación de la UFEIDE para determinar el origen de los estupefacientes.

Pedidos de pena y escenarios abiertos En el tramo final del debate, las posturas quedaron claramente marcadas: