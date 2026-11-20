A más de ocho años del crimen de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz -ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano-, Cristian “Pity” Álvarez conocerá este viernes el veredicto del juicio oral en su contra. La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, tras tres meses de debate.
Según se informó, las partes están citadas a las 10:30 y la audiencia comenzaría a las 11:00 con las réplicas, mientras que el fallo se daría a conocer alrededor de las 15:00 y sus fundamentos se difundirán más adelante. El músico no estará en la sala y resta definir si se conecta de manera virtual desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, donde cumple 49 días de internación involuntaria (tras haber pasado por el Hospital Tornú), para pronunciar sus últimas palabras.
La declaración de Pity Álvarez y el episodio del control toxicológico
La última aparición de Álvarez ante los jueces fue el 2 de noviembre, cuando fue trasladado en ambulancia hasta Tribunales para declarar por primera vez en el juicio. Durante unas cuatro horas, reconoció haber disparado contra Díaz, pero sostuvo que actuó en defensa propia tras sentirse acorralado —“No pensé, me transformé”, expresó— y pidió perdón a la familia de la víctima.
Esa jornada derivó además en una causa paralela: al volver a la clínica, un control arrojó positivo para cocaína al día siguiente. De acuerdo con un informe médico, el cantante dijo haber recibido la droga durante la salida judicial y haber consumido parte de ella en el edificio de Tribunales, lo que motivó una denuncia del fiscal Sandro Abraldes y una investigación de la UFEIDE para determinar el origen de los estupefacientes.
Pedidos de pena y escenarios abiertos
En el tramo final del debate, las posturas quedaron claramente marcadas:
- Fiscalía: el fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión, al sostener que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos, descartar la legítima defensa y solicitar su detención una vez que reciba el alta psiquiátrica.
- Querella: los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola reclamaron 11 años y dos meses de cárcel y plantearon la posibilidad de un arresto domiciliario con salidas laborales.
- Defensa: Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la absolución bajo el argumento de legítima defensa o, en forma subsidiaria, exceso en la legítima defensa, además de cuestionar la validez del juicio por el estado de salud mental del acusado (pese a que el Cuerpo Médico Forense lo consideró con capacidad cognitiva para afrontar el proceso).
Fuentes vinculadas al expediente ven difícil una absolución y estiman, a modo de pronóstico, una eventual condena de entre 12 y 14 años de prisión, aunque remarcan que el fallo depende exclusivamente del tribunal. Para el entorno y la defensa, una pena cercana a la solicitada por la querella o la posibilidad de cumplirla bajo prisión domiciliaria aparecen como escenarios menos adversos, en un cuadro atravesado por el seguimiento del Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, la eventual derivación a la comunidad terapéutica Vive Libre y los recursos que la defensa proyecta ante instancias superiores si el veredicto le resulta desfavorable.
En el plano personal previo a la lectura del fallo, allegados señalaron que Álvarez subió cerca de 20 kilos durante la internación —un cambio que asocian a la abstinencia y que habría repercutido en molestias en una rodilla y en la cadera—, recibió la visita de su hija Blondie y difundió un nuevo tema, “Te entiendo”, compuesto antes de quedar detenido.