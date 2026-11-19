La acusación fiscal sobre el asesinato de Franco Jara en Albardón expuso una secuencia de hechos que comenzó con la búsqueda de droga en el barrio Lozano y terminó con el hombre muerto en un calabozo de la Comisaría 18va . Tras escuchar el relato de fiscalía y las posiciones de la querella y las defensas, la jueza Mabel Moya dispuso prisión preventiva para cinco policías por término de tres a cuatro meses y un año de investigación.

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Según la reconstrucción presentada durante la audiencia por el fiscal Roberto Ginsberg, los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese, Agostina Ventimiglia y Victoria Ruiz , cuatro policías ingresaron violentamente a su vivienda sin orden judicial, lo golpearon delante de su pareja y sus hijos y después elaboraron un acta contravencional con una versión que, para la Fiscalía Delitos Especiales , nunca ocurrió.

Los policías que quedaron imputados fueron el sargento Juan Eduardo Zamora, los cabos Arnaldo Leopoldo Zalazar, Juan Ignacio Recio y Felix Nicolás Godoy Naveda . A estos efectivos les achacaron los delitos de allanamiento ilegal, privación ilégitima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio agravado por ser efectivo policial. A Recio le agregaron el delito de falsedad ideológica por redactar el acta falsa de contravención.

Para los cuatro, la jueza Mabel Moya ordenó una prisión preventiva de cuatro meses, a pesar de que la fiscalía había solicitado 12.

En tanto, el quinto detenido, el oficial subinspector Emiliano Nahuel Cabrá, fue imputado por los mismos delitos que Recio, menos el del homicidio agravado. Quedó con una preventiva de tres meses a cumplir en el Penal de Chimbas. El agente Matías Lucero, quien era el sexto implicado, quedó fuera de la investigación, ya que la fiscalía no pudo reunir ninguna prueba en su contra.

El brutal crimen

Todo comenzó el sábado 14 de noviembre, cerca de las 22. Durante un procedimiento contravencional en Albardón, los efectivos detuvieron a un hombre al que le encontraron un envoltorio con marihuana. Cuando le preguntaron dónde lo había conseguido, señaló que se lo había comprado a un individuo de apellido Jara, en el barrio Lozano.

Por la defensa de los imputados estuvieron los abogados particulares Marcelo Fernández y Ludmila Derka (por Zamora), Oscar Adárvez (por Recio), Maximiliano Páez Delgado (por Cabrá), Filomena Noriega (por Zalazar y Godoy) y Martín Zuleta y Federico Victoria (por Lucero). Por la querella estuvo el doctor Leonardo Miranda, representado a la pareja de la víctima.

A partir de esa información, el grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales se dirigió hasta la vivienda de Jara, ubicada en la intersección de calle Lozano y un callejón sin nombre. Allí estaba Franco junto a su pareja y dos hijos menores de edad.

De acuerdo con el relato ayudante fiscal Pugliese, los policías Zalazar, Godoy, Recio y Zamora bajaron de sus motocicletas e ingresaron por la fuerza a la propiedad, sin contar con una orden judicial ni una justificación legal para hacerlo. Una vez adentro, comenzaron a exigir que les entregara la droga.

Jara estaba en la cocina cuando recibió una patada en el pecho. Cayó al suelo y, según la acusación, los efectivos continuaron golpeándolo con puños y patadas en distintas partes del cuerpo, uno en la cabeza fue letal. Después lo arrastraron hasta la puerta de la casa para sacarlo al exterior.

En ese movimiento, dos policías y Jara cayeron por un escalón pronunciado. Sin embargo, la agresión no terminó allí. La Fiscalía sostuvo que los golpes continuaron en la calle, mientras la pareja de la víctima pedía que se detuvieran y una vecina también intervenía para que dejaran de pegarle.

Uno de los pasajes más graves de la reconstrucción apunta a lo que sucedió cuando Jara ya estaba en el suelo. Según la acusación, el cabo Zalazar le presionaba la cabeza con una rodilla mientras seguía reclamándole que entregara la droga.

Jara comenzó a advertir que se sentía mal, que le faltaba el aire y que no podía respirar. Pese a esos pedidos, la reducción continuó. En ese momento se habría sumado el oficial Cabrá, quien colaboró para mantenerlo inmovilizado. La Fiscalía remarcó que Cabrá era el funcionario de mayor jerarquía del grupo motorizado.

Mientras permanecía reducido, Jara le pidió a su pareja que entregara un bolso. Zalazar ingresó nuevamente a la vivienda y salió con un morral rojo que, según el relato fiscal, contenía 28 envoltorios y $276.000.

En la puerta de la casa también fueron detenidos otros dos hombres que se habían acercado al lugar y que, según se indicó, eran conocidos de Jara. Los tres fueron trasladados en un vehículo policial (conocida como Chancha) hasta la Comisaría 18.

La acusación por el cuchillo y el acta contravencional falsa

La Fiscalía también puso el foco en lo que considera un intento de los efectivos por darle apariencia de legalidad a un procedimiento que, según su postura, había sido irregular desde el comienzo.

Para eso, señaló que el cabo Recio y Cabrá confeccionaron un acta contravencional contra Jara con una descripción falsa de lo sucedido. En el documento se consignó que el hombre estaba en la puerta de su casa cuando pasó el operativo, que hizo señas obscenas a los policías y que, al ser entrevistado, se resistió violentamente al arresto.

Pero la acusación fue más allá: el acta también indicaba que Jara había sacado un cuchillo de entre sus prendas y que había intentado atacar a los efectivos. Para la Fiscalía, esa versión fue inventada y tuvo como finalidad justificar retrospectivamente la intervención policial y la detención.

De la golpiza al fallecimiento en el calabozo

Cuando Jara llegó a la Comisaría 18, ya presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo y manifestaba que no podía respirar y que sentía fuertes dolores. Esas lesiones fueron advertidas por el personal policial de la dependencia.

Pasada la medianoche, ante su evidente deterioro físico, convocaron a una ambulancia del servicio de emergencias 107. Cerca de las 2.45 del domingo 15 de noviembre fue trasladado al Hospital José Giordano, de Albardón, donde recibió atención médica y luego regresó a la comisaría.

Franco Jara tenía 31 años.

La situación empeoró nuevamente alrededor de las 4.30. Otros detenidos alertaron a los policías porque Jara se había desvanecido y estaba descompensado. Una ambulancia regresó a la dependencia y una médica realizó maniobras de reanimación. A las 4.59 constató su muerte en el sector de los calabozos.

El resultado de la autopsia terminó de aportar otro elemento central a la investigación. Los dos médicos forenses que intervinieron concluyeron que Franco Jara había tenido una muerte violenta, con características de homicidio. El informe describió hemorragia sutural, congestión vascular, edema cerebral, politraumatismos y traumatismo craneoencefálico.