Un hombre de 70 años, identificado como Rojas Miranda, falleció este jueves 19 de noviembre luego de desplomarse en plena vía pública, en el microcentro de San Juan. El episodio ocurrió sobre calle Rioja, entre Laprida y avenida Libertador.
Un hombre de 70 años identificado como Rojas Miranda falleció este jueves tras desplomarse en calle Av. Rioja, en el centro de San Juan. Investigan las causas
Un hombre de 70 años, identificado como Rojas Miranda, falleció este jueves 19 de noviembre luego de desplomarse en plena vía pública, en el microcentro de San Juan. El episodio ocurrió sobre calle Rioja, entre Laprida y avenida Libertador.
De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hombre sufrió una descompensación repentina en la calle y, en los primeros momentos, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de transeúntes que ocasionalmente pasaban por el sector e intentaron asistirlo.
Minutos más tarde arribó al lugar una ambulancia para brindarle asistencia médica de urgencia y trasladarlo a un centro de salud. Pese a las maniobras y a los esfuerzos desplegados para reanimarlo, se confirmó su fallecimiento.
Por el momento, no se han precisado las causas exactas que provocaron la descompensación ni cómo se desencadenó el cuadro. Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué originó el episodio en la vía pública.