Un hombre de 70 años identificado como Rojas Miranda falleció este jueves tras desplomarse en calle Av. Rioja, en el centro de San Juan. Investigan las causas

Un hombre de 70 años, identificado como Rojas Miranda, falleció este jueves 19 de noviembre luego de desplomarse en plena vía pública, en el microcentro de San Juan. El episodio ocurrió sobre calle Rioja, entre Laprida y avenida Libertador.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hombre sufrió una descompensación repentina en la calle y, en los primeros momentos, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de transeúntes que ocasionalmente pasaban por el sector e intentaron asistirlo.

El traslado de urgencia y la confirmación del deceso Minutos más tarde arribó al lugar una ambulancia para brindarle asistencia médica de urgencia y trasladarlo a un centro de salud. Pese a las maniobras y a los esfuerzos desplegados para reanimarlo, se confirmó su fallecimiento.