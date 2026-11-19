El fiscal Adolfo Díaz confirmó en conferencia de prensa la mecánica del crimen tras los resultados preliminares de la investigación. Los peritos determinaron que la víctima murió estrangulada con ese elemento antes de que su cuerpo fuera hallado en inmediaciones del perilago.

La investigación por el cuerpo hallado en el Dique de Ullum dio un giro decisivo este jueves tras conocerse el informe preliminar de la autopsia: la Justicia confirmó que Lescano fue víctima de un homicidio y que murió estrangulado con un cable de cargador de teléfono celular.

Así lo informó en conferencia de prensa el fiscal Adolfo Díaz, al dar lectura a las conclusiones remitidas por la médica forense Juárez, quien interviene en el expediente. De acuerdo con el dictamen pericial, la muerte fue violenta y se produjo por un mecanismo de asfixia mecánica por estrangulación a lazo y/o sumersión que deberá terminarse de correlacionar con los estudios histopatológicos complementarios ya solicitados.

Dos vueltas alrededor del cuello y el hallazgo clave en Playa Hermosa Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, las lesiones en el cuello de la víctima no pudieron advertirse a simple vista en el momento del hallazgo debido al horario y a que los surcos quedaron ocultos entre los pliegues naturales de la piel. El cadáver había sido encontrado flotando a unos 30 metros de la costa, en un sector ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros desde el ingreso a Playa Hermosa.

Tras la necropsia, la médica forense precisó que las marcas correspondían a un elemento fino de tipo lazo como un cable o alambre, pero los investigadores descartaron la hipótesis de una lesión autoinfligida por una evidencia determinante:

Doble surco: El análisis detectó dos marcas paralelas en el cuello, lo que indica que el elemento fue pasado dos veces alrededor de la garganta , una maniobra que los peritos consideran prácticamente imposible de realizar por la propia víctima.

Secuestro del cable: Durante una reinspección realizada ayer al mediodía y durante la tarde en la zona del hallazgo, los pesquisas levantaron colillas de cigarrillos cercanas al punto donde apareció el cuerpo y secuestraron un cable blanco de 97 centímetros de largo, compatible con el cargador de un teléfono celular y con el ancho exacto de la marca registrada en la piel. Las pericias complementarias en curso El fiscal Díaz señaló que la pesquisa recién comienza y que el personal policial y judicial continúa trabajando sobre la escena y el entorno de la víctima. Paralelamente, la morgue judicial y los laboratorios forenses procesan una batería de muestras extraídas del cuerpo para reconstruir las últimas horas de Lescano y buscar rastros de eventuales autores: