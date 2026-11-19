Un hombre de 36 años y su hijo adolescente de 15 fueron imputados por la Justicia porteña tras ser sorprendidos cuando intentaban robar más de una decena de patos y gansos de los Bosques de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A raíz del episodio, un allanamiento posterior en el conurbano bonaerense permitió rescatar cerca de 60 animales que permanecían hacinados y con lesiones.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 4, conducida por Mauro Tereszko, quien les atribuyó a ambos los delitos de robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal en concurso real. Por la sumatoria de esas figuras penales, los acusados podrían enfrentar penas de hasta nueve años de prisión.

El hecho fue detectado por efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad en inmediaciones del Lago de Regatas, cuando sorprendieron al padre y al menor en el momento en que intentaban cargar entre 13 y 14 ejemplares de patos y gansos en una camioneta.

Ante la flagrancia, el auxiliar fiscal Leandro Galvaire, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte, dispuso la inmediata aprehensión de ambos sospechosos y ordenó restituir de inmediato las aves a su hábitat natural dentro del parque porteño.

Tras las detenciones, el fiscal Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa profundizaron la investigación para establecer si el episodio formaba parte de una maniobra vinculada al tráfico ilegal de fauna silvestre. Con autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, se ordenó allanar un domicilio en la localidad de Billinghurst, partido bonaerense de San Martín.

El operativo se concretó durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, en un trabajo conjunto entre la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la DDI San Martín de la Policía Bonaerense:

Flagrancia en el ingreso: Al arribar al inmueble, los efectivos advirtieron que varias personas intentaban retirar animales en jaulas, por lo que irrumpieron de inmediato en la vivienda.

Rescate de ejemplares: En el interior contabilizaron cerca de 60 animales en cautiverio —más de 50 pertenecientes a fauna silvestre—, entre patos, gallinas, palomas, conejos, cobayos y un ave silvestre autóctona, varios de ellos en condiciones de hacinamiento y con heridas.

Identificados: Durante el procedimiento fueron identificadas tres personas, cuya situación procesal quedó bajo análisis de la fiscalía interviniente.