La autopsia al VIOLINISTA Manuel Alberto Sánchez determinó que falleció por un shock hipovolémico debido a una lesión arterial en la pierna.

Manuel Alberto Sánchez falleció por una herida de pierna que provocó una hemorragia fatal.

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La autopsia practicada al reconocido VIOLINISTA Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, determinó que su fallecimiento se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico debido a una herida en la pierna derecha que comprometió una arteria, provocando una hemorragia fatal.

El informe forense, dado a conocer en las últimas horas, estableció que el músico presentaba la lesión que desencadenó la pérdida importante de sangre. El resultado se conoció luego de que Sánchez fuera trasladado al Centro Integral de Salud (CIS) Termas tras una agresión física denunciada.

El violinista había sido señalado por Dalma Yudith Orellana, quien está detenida. Sánchez había ingresado al hospital con escoriaciones y politraumatismos en el rostro y miembros inferiores, recibió el alta médica y, horas después, fue encontrado sin vida en su domicilio por su hija.

La policía y la justicia buscan determinar cómo se originó la herida en la pierna que causó la lesión arterial fatal. Los investigadores intentan establecer si existe una relación directa entre esta lesión y la agresión denunciada por el músico poco antes de su deceso.