El operario estaba internado en grave estado desde el viernes pasado, cuando una máquina tuneladora dañó una cañería y provocó una fuga de gas, un incendio y una explosión en Remedios de Escalada.

Murió otro operario por la explosión en Lanús tras una fuga de gas: ya son dos las víctimas fatales.

La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los trabajadores de MetroGAS que permanecían internados en estado crítico luego del incendio y la posterior explosión registrados durante trabajos de renovación de la red de gas. Con este fallecimiento, ya son dos los operarios muertos por el siniestro.

La identidad del trabajador no había trascendido hasta el momento. Era uno de los cinco operarios que habían quedado internados en grave estado tras el episodio ocurrido el viernes 13 de noviembre. Los otros cuatro continúan hospitalizados y no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada El siniestro se produjo cerca de las 9.45 del viernes 13 de noviembre, cuando una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista de MetroGAS dañó una cañería de media presión durante tareas de renovación de la red.

La rotura provocó una importante fuga de gas que derivó en un incendio y, posteriormente, en una explosión que afectó viviendas y comercios de la zona.

Ante la magnitud del episodio, los vecinos debieron ser evacuados mientras los equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo para controlar las llamas y asistir a los heridos.