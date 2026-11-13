Al menos un muerto por la explosión de un caño de gas en Lanús: también hay 30 heridos

Una trágica explosión seguida de un incendio se registró este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de redes. Por el hecho, una persona murió y otras 30 resultaron heridas, siete de ellas de gravedad, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Identificaron al hombre hallado muerto en una pileta de lona en 25 de Mayo

La explosión ocurrió a las 10:52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial de gran afluencia. El estallido provocó incendios en varios locales ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen, por lo que se evacuó el sector y acudieron bomberos voluntarios de municipios cercanos.

El Municipio de Lanús informó esta noche, poco antes de las 21, que la fuga de gas aún no pudo ser controlada por MetroGAS, aunque el incendio quedó circunscripto a la zona de la explosión. Muchas familias ya pudieron regresar a sus casas, mientras permanecen evacuados los vecinos que viven o trabajan en el área más afectada.

Una persona fue hallada desorientada por personal de seguridad durante un rastrillaje, mientras que el otro aviso por una supuesta desaparición correspondió a una falsa alarma familiar. De este modo, ya no hay personas desaparecidas, según el último comunicado municipal.

En el hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, quien deberá determinar las circunstancias de la explosión y las eventuales responsabilidades penales.

Como primera medida, la fiscal dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS. Estévez aclaró luego que no hay detenidos y que ambas personas permanecen demoradas hasta que terminen las diligencias preliminares.

La fiscal señaló que las primeras tareas estuvieron destinadas a asegurar el área, sofocar el fuego y evitar riesgos para los equipos de emergencia y los vecinos. Las pericias comenzarán cuando las condiciones permitan el ingreso seguro de los especialistas a los edificios afectados.

De acuerdo con la información municipal, la empresa tercerizada Exgadet realizaba tareas de renovación de redes cuando una máquina tuneladora dañó un caño de distribución. Según el parte oficial, la rotura ocurrió a las 9:44, más de una hora antes de la explosión.

De las 30 personas trasladadas tras el siniestro, siete permanecían en estado grave. Seis fueron derivadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita y una al Hospital Narciso López. Otras 13 quedaron en observación fuera de peligro y 10 recibieron el alta médica.

En el operativo participan Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús, junto con dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. También intervienen personal de Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Cruz Roja y equipos sanitarios municipales.

El director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, explicó que MetroGAS realizó obturaciones en cuatro caños de la red cercana, aunque todavía no logró cortar por completo el suministro. Por ese motivo, los bomberos mantienen la llamarada controlada con líneas de agua para evitar que el gas se propague sin combustión.

Desde el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informaron que siguen de cerca la evolución de la situación, “en contacto permanente con la distribuidora MetroGAS”, y anticipó que llevará adelante las auditorías siniestrales correspondientes que pondrá a disposición de la Justicia.

Los testimonios de los vecinos

Varios vecinos fueron testigos de la dramática explosión de esta mañana. Todos ellos fueron evacuados rápidamente por personal de emergencias que acudió al lugar.

Uno de ellos fue Walter, quien luego habló con la prensa y contó: “Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo. Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura”.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.

La mujer señaló que las calles de la zona estaban cortadas porque se realizaban tareas sobre caños de gas. También destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.

Andrés, que también se encontraba por el lugar, informó que escuchó tres explosiones. También contó que había mucho olor a gas en la zona. Los equipos de emergencia evacuan a un geriátrico, una escuela y todos los comercios que se encuentran a 200 metros a la redonda.

Carlos, quien se encuentra a menos de una cuadra de los hechos, coincidió: “Parecía un trueno, escuché murmullo en la calle y salí a mirar... me encontré con imágenes tremendas. En este momento la gente está a 100 metros del lugar porque Defensa Civil evacuó todo. Prevención hay por todos lados. Mucho más de 100 metros no podemos acercarnos”, contó.