Lázaro Báez habría operado desde la cárcel de Ezeiza para administrar bienes embargados

El empresario Lázaro Báez impartía órdenes desde la cárcel de Ezeiza para administrar propiedades y bienes embargados vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

El empresario Lázaro Báez, condenado por corrupción, continuó impartiendo órdenes desde la cárcel de Ezeiza para administrar y explotar propiedades embargadas. Las escuchas judiciales revelan cómo dirigía operaciones de alquiler, ventas y administración de ganado, desconfiando incluso de su pareja, Claudia Insaurralde.

La Justicia Federal sospecha que Báez lideró una organización para operar activos ilícitos a espaldas de los tribunales. Se estima que se habrían movido unos 400 millones de pesos por fuera del control judicial, con la presunta colaboración de Insaurralde y su mano derecha, Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín".

Las comunicaciones, incorporadas a la causa por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y narcotráfico, muestran al empresario dando directivas claras sobre la administración de estancias como La Entrerriana y Alquinta. "El dueño de la historia acá soy yo", afirmó Báez en una de las grabaciones, marcando su supuesta autoridad sobre el patrimonio.

Operaciones financieras desde la cárcel de Ezeiza Las conversaciones entre Báez e Ibáñez, a quienes se referían como "Tío" y "Budín" respectivamente, detallan cómo se debían designar administradores y cómo sortear las intervenciones judiciales. Insaurralde, apodada "la Tía", también habría participado en la administración de bienes, según las anotaciones secuestradas y las escuchas.

La pareja de Báez, Claudia Insaurralde, fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza junto a otras dos personas, tras arribar en un vuelo desde Río Gallegos, lo que generó sospechas de un intento de fuga. La Justicia formalizó la investigación contra 16 personas, incluyendo a Báez, Insaurralde e Ibáñez, quienes quedaron con prisión preventiva.