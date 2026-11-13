Cuánto cuesta la Toyota Hilux en noviembre de 2026 en Chile: precios y versiones

En el mercado automotor chileno, la Toyota Hilux mantiene en noviembre de 2026 una de las ofertas más diversificadas del segmento de las pick-ups medianas, con un catálogo oficial compuesto por ocho configuraciones que abarcan desde variantes diésel orientadas al trabajo hasta la recientemente incorporada alternativa 100% eléctrica.

Así es la nueva Toyota Hilux: qué se sabe del nuevo modelo que trae una renovación profunda

Tomando como referencia la lista de precios publicada por Toyota Chile (toyota.cl) y un tipo de cambio cercano a los 996 pesos chilenos por dólar, los valores de la gama parten desde los 35.620 dólares y trepan hasta los 69.245 dólares en la versión a baterías.

Dentro de la línea convencional con motorizaciones turbodiésel de doble cabina, la puerta de entrada al catálogo es la Toyota Hilux 4x2 2.4 MT DX Diesel, que figura con un precio de lista con bono de 35.490.000 pesos chilenos, equivalentes a unos 35.620 dólares. Apenas un escalón por encima se posiciona la Hilux 4x2 2.4 MT SR Diesel, fijada en 35.990.000 pesos chilenos, lo que representa aproximadamente 36.120 dólares.

Para quienes buscan capacidades todoterreno con tracción integral, la gama 4x4 arranca con la Hilux 4x4 2.4 MT DX Diesel en 40.290.000 pesos chilenos (40.440 dólares), seguida por la Hilux 4x4 2.4 MT SR Diesel en 41.790.000 pesos chilenos (41.945 dólares). En el tramo superior de las mecánicas de mayor cilindrada aparecen la Hilux 4x4 2.8 MT SR Diesel, cotizada en 45.890.000 pesos chilenos (46.060 dólares), y la Hilux 4x4 2.8 AT SRV Diesel, que asciende a 47.890.000 pesos chilenos, unos 48.065 dólares.

El tope de gama deportivo y la variante eléctrica

En lo más alto de las versiones a combustión se ubica la deportiva Toyota Hilux GR-S 4x4 2.8 AT, con un valor comercial de 52.490.000 pesos chilenos, cifra que al cambio actual se traduce en unos 52.685 dólares. Por su parte, la gran novedad del catálogo chileno en 2026 es la Toyota Hilux BEV AWD de novena generación, la primera pick-up totalmente eléctrica de marca generalista en el país, cuyo precio oficial se ubica en 68.990.000 pesos chilenos, equivalentes a unos 69.245 dólares.

Motorizaciones y equipamiento clave

La gama diésel se apoya en dos impulsores probados de cuatro cilindros: el bloque 2.4 litros turbodiésel de 150 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, y el 2.8 litros turbodiésel que eleva la potencia hasta los 204 CV (y 224 CV en la configuración GR-Sport), asociados a cajas manuales o automáticas de seis velocidades.

Toda la familia incorpora de serie siete airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y pantalla táctil de 9 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, sumando el paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense a partir de las versiones SRV. En tanto, la Hilux BEV AWD incorpora doble motor eléctrico con tracción integral permanente y una autonomía homologada cercana a los 260 kilómetros.