Así es la nueva Toyota Hilux: qué se sabe del nuevo modelo que trae una renovación profunda

Toyota avanza firme en el desarrollo de la novena generación de la Hilux, la pick up mediana que se mantiene como un referente indiscutible de producción y ventas en la región.
Tras años de hegemonía de la octava entrega, Toyota prepara una renovación profunda que abarca estética, tecnología y, fundamentalmente, la llegada de motorizaciones electrificadas
Toyota avanza firme en el desarrollo de la novena generación de la Hilux, la pick up mediana que se mantiene como un referente indiscutible de producción y ventas en la región.
Tras años de hegemonía de la octava entrega, la firma japonesa prepara una renovación profunda que abarca estética, tecnología y, fundamentalmente, la llegada de motorizaciones electrificadas para competir en un segmento cada vez más ajustado frente a rivales como Ford Ranger y Volkswagen Amarok.
La nueva entrega de la camioneta estrenará un frontal completamente renovado. Incorporará ópticas LED más afiladas, una parrilla hexagonal de mayor presencia y un capot elevado con líneas demarcadas. En el sector posterior, las ópticas adoptarán una disposición vertical actualizada, acompañadas por un portón de caja rediseñado con la estampa de la marca y un escalón lateral integrado al paragolpes para facilitar el acceso a la zona de carga.
Habitáculo digital y conectividad al día
El salto tecnológico en el interior es uno de los pilares de este recambio generacional. El panel de instrumentos incorpora una doble pantalla digital de 12,3 pulgadas: una dedicada al instrumental del conductor y otra central en formato flotante para el sistema multimedia. La consola mantendrá mandos físicos para el sistema de climatización y los modos de tracción 4x4, garantizando una operación táctil y directa durante la conducción fuera del asfalto. En seguridad, la suite Toyota Safety Sense suma cámara de visión 360°, monitoreo de punto ciego, alerta de salida segura y detector de fatiga.
Toyota mantendrá la probada estructura de chasis de largueros, pero sumará dirección con asistencia eléctrica para mejorar el confort urbano y afinar la precisión en maniobras. La gama de motores combinará tradición con nuevas tecnologías:
2.8 Turbodiésel: Se conserva el clásico bloque de cuatro cilindros, optimizado para entregar mayor respuesta en bajas vueltas y cumplir con las normativas ambientales más exigentes.
Mild-Hybrid 48V: Suma un generador eléctrico asistido por una pequeña batería de 48 voltios que aporta torque extra en aceleración y optimiza el consumo de combustible, manteniendo la caja automática de seis marchas y la tracción 4x4 con reductora.
Hilux BEV (100% Eléctrica): Equipada con dos motores eléctricos (uno en cada eje para tracción integral AWD) y una batería de 59,2 kWh. Promete capacidades orientadas al trabajo comercial, con 715 kg de carga útil, 1.600 kg de remolque y una autonomía combinada cercana a los 300 kilómetros.
La planta bonaerense de Zárate ya prepara adecuaciones operativas e inversiones destinadas al ensamblado de la nueva arquitectura y sus variantes electrificadas. Tras el inicio del despliegue en mercados internacionales, el modelo comenzará su desembarco gradual en la región para consolidar el legado del clásico de la marca japonesa.