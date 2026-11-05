Tras años de hegemonía de la octava entrega, Toyota prepara una renovación profunda que abarca estética, tecnología y, fundamentalmente, la llegada de motorizaciones electrificadas

Así es la nueva Toyota Hilux: qué se sabe del nuevo modelo que trae una renovación profunda

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Toyota avanza firme en el desarrollo de la novena generación de la Hilux, la pick up mediana que se mantiene como un referente indiscutible de producción y ventas en la región.

Tras años de hegemonía de la octava entrega, la firma japonesa prepara una renovación profunda que abarca estética, tecnología y, fundamentalmente, la llegada de motorizaciones electrificadas para competir en un segmento cada vez más ajustado frente a rivales como Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

Rediseño exterior con impronta agresiva La nueva entrega de la camioneta estrenará un frontal completamente renovado. Incorporará ópticas LED más afiladas, una parrilla hexagonal de mayor presencia y un capot elevado con líneas demarcadas. En el sector posterior, las ópticas adoptarán una disposición vertical actualizada, acompañadas por un portón de caja rediseñado con la estampa de la marca y un escalón lateral integrado al paragolpes para facilitar el acceso a la zona de carga.

Habitáculo digital y conectividad al día

El salto tecnológico en el interior es uno de los pilares de este recambio generacional. El panel de instrumentos incorpora una doble pantalla digital de 12,3 pulgadas: una dedicada al instrumental del conductor y otra central en formato flotante para el sistema multimedia. La consola mantendrá mandos físicos para el sistema de climatización y los modos de tracción 4x4, garantizando una operación táctil y directa durante la conducción fuera del asfalto. En seguridad, la suite Toyota Safety Sense suma cámara de visión 360°, monitoreo de punto ciego, alerta de salida segura y detector de fatiga.