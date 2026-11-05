Uno de los autos emblemas de los '90 es buscado por muchos apasionados de los fierros

Cuánto sale un Fiat Duna 1998: radiografía de un clásico incombustible que no pasa de moda

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Hablar del Fiat Duna es evocar una de las páginas más icónicas de la industria automotriz regional. Nacido como la variante sedán del exitoso Fiat Uno, este modelo fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra conquistó a fuerza de nobleza, habitabilidad y una ecuación de costo-mantenimiento imbatible.

A más de dos décadas de haber cesado su producción, el interrogante sobre cuánto sale un Fiat Duna 1998 sigue despertando pasiones, consultas en foros de entusiastas y un mercado de usados muy dinámico.

El pulso del mercado: ¿Cuál es su precio hoy? Lejos de los valores de los cero kilómetro o de los usados modernos, cotizar un vehículo de estas características responde estrictamente a la ley de la oferta, la demanda y, sobre todo, al estado de conservación.

Según relevamientos en plataformas de compraventa y tasaciones orientativas de revistas especializadas del sector, adquirir un Fiat Duna modelo 1998 exige un rango de inversión bastante amplio que suele dividirse en tres grandes universos:

Unidades para revisar o "laburar": Aquellos ejemplares con detalles de chapa, interiores desgastados, alto kilometraje (superando los 250.000 km) o mecánicas que reclaman atención urgente se ubican en la franja más accesible, rondando los $2.800.000 a $4.000.000 . Suelen ser buscados por quienes necesitan un vehículo fiel para el trabajo diario o reparto.

Unidades en buen estado general y al día: Modelos caminados pero cuidados, con VTV vigente, cubiertas aceptables y papeles listos para transferir, oscilan entre los $4.500.000 y $6.000.000 , dependiendo de si cuentan con equipo de GNC o su motorización naftera original.

El fenómeno "Restaurados o Impecables": Los pocos ejemplares que sobrevivieron al paso del tiempo sin modificaciones tuning, con pintura de fábrica, kilometrajes genuinos bajos o restaurados a conciencia por coleccionistas, ganan un estatus de "clásico moderno". Estos pueden superar con holgura los umbrales más altos del mercado de usados económicos, revalorizándose como piezas de culto. Lo que decían las revistas especializadas: virtudes de un eterno rutero Durante su época de gloria y en los informes retro de publicaciones clásicas como Parabrisas y Auto Test, el Duna cosechó elogios técnicos muy claros. Las pruebas dinámicas destacaban especialmente la genialidad de su habitabilidad en relación con sus contenidas dimensiones exteriores.