Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera en pleno vuelo rumbo a Roma

El periodista y médico neurólogo debió intervenir de urgencia durante una escala en Río de Janeiro tras la severa descompensación cardíaca de una mujer.

Un viaje que prometía ser una cobertura periodística rutinaria terminó convirtiéndose en una escena de película. El reconocido periodista y médico neurólogo Nelson Castro tuvo que apelar a su profesión en la medicina para asistir a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo con destino a Roma.

El hecho se desencadenó durante una escala técnica en Río de Janeiro, Brasil. Castro viajaba rumbo a la capital italiana para sumarse a la comitiva de prensa que acompañará al papa León XIV en su próxima gira oficial por Uruguay, Argentina y Perú. En ese trayecto, el llamado de emergencia a bordo requirió la intervención inmediata del conductor.

"Estuvo al borde del paro" Según detalló el propio periodista, la paciente presentó un cuadro sumamente crítico caracterizado por un bloqueo cardíaco severo y un colapso en sus signos vitales, registrando una presión arterial de apenas 60/30.

"La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro" , explicó Castro sobre la gravedad de la situación que obligó a una maniobra médica de urgencia en el habitáculo del avión.

Gracias a la rápida estabilización realizada por el profesional, la mujer logró sostener sus parámetros vitales hasta el arribo del auxilio terrestre. "La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos, que se la llevaron de inmediato al hospital", completó.