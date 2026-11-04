    • 4 de noviembre de 2026 - 15:10

    Bullrich redobló la apuesta y le respondió a Cristina con otra frase en inglés: "Freedom is beautiful"

    La dirigente libertaria retomó el “Beautiful morning” con el que Cristina Kirchner celebró el resultado electoral en Estados Unidos y contestó con una frase cargada de ironía.

    Bullrich citó directamente el posteo de Cristina y utilizó otra frase en inglés para responderle pocas horas después.

    Bullrich citó directamente el posteo de Cristina y utilizó otra frase en inglés para responderle pocas horas después.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Patricia Bullrich salió al cruce de Cristina Kirchner después del mensaje con el que la expresidenta celebró el revés electoral de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos. La referente de La Libertad Avanza eligió también el inglés para responderle y publicó una frase tajante: “Freedom is beautiful”, que significa “la libertad es hermosa”.

    Leé además

    patricia bullrich reconocio el triunfo de lula en brasil y cuestiono la utilizacion de la justicia para perseguir a flavio bolsonaro

    Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y cuestionó la utilización de la Justicia para perseguir a Flávio Bolsonaro
    Javier Milei.

    Javier Milei apuesta a la reelección: no definió su fórmula con Bullrich y habló de "extorsión" por el caso $LIBRA

    La respuesta llegó horas después de que Cristina publicara “Beautiful morning!!!” —“hermosa mañana”— tras conocerse que los demócratas consiguieron quedarse con la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Ese resultado dejó a Trump sin el control legislativo para los últimos dos años de su mandato.

    Bullrich citó directamente el posteo de la exmandataria y utilizó prácticamente la misma construcción para devolverle el mensaje. Mientras Cristina había hablado de una “hermosa mañana”, la dirigente libertaria reemplazó la primera palabra y escribió: “Freedom is beautiful”.

    La respuesta de Bullrich al festejo de Cristina

    El cruce comenzó durante la mañana de este miércoles, cuando Cristina reaccionó desde su cuenta de X a las elecciones de medio término en Estados Unidos. “Beautiful morning!!!”, escribió sin agregar mayores explicaciones.

    El mensaje fue interpretado en el contexto de la derrota republicana y la victoria del Partido Demócrata, que logró quedarse con la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. La nueva composición del Congreso limitará el margen legislativo de Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

    Horas después apareció la réplica de Bullrich. La dirigente citó textualmente el mensaje de Cristina y respondió únicamente: “Freedom is beautiful”. La frase convirtió el resultado estadounidense en un nuevo punto de enfrentamiento discursivo dentro de la política argentina.

    Cristina Kirchner reaccionó en inglés a la derrota de Trump en las midterms: Beautiful morning

    Las elecciones de Estados Unidos también encendieron la política argentina

    El resultado electoral generó reacciones en distintos sectores políticos del país. Desde el kirchnerismo hubo expresiones de respaldo a la publicación de Cristina, mientras que dirigentes y referentes vinculados con el Gobierno cuestionaron la lectura realizada por la oposición.

    Entre quienes acompañaron el mensaje de la expresidenta apareció Mayra Mendoza, quien compartió una imagen relacionada con los comicios estadounidenses. En el oficialismo, en cambio, también se pronunció el asesor presidencial Santiago Caputo, quien cuestionó las interpretaciones sobre la derrota republicana y planteó que todavía debían analizarse los datos electorales.

    El intercambio entre Cristina y Bullrich terminó así llevando la discusión estadounidense al escenario político argentino: primero apareció el “Beautiful morning” de la expresidenta y, horas más tarde, llegó el “Freedom is beautiful” con el que Bullrich decidió responderle públicamente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    nuevo giro en la causa $libra: casacion abrio una via para revisar el cierre y los sobreseimientos de milei

    Nuevo giro en la causa $LIBRA: Casación abrió una vía para revisar el cierre y los sobreseimientos de Milei

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

    El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

    La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos: “Beautiful morning”. Foto: NA/REUTERS

    Cristina Kirchner reaccionó en inglés a la derrota de Trump en las midterms: "Beautiful morning"

    León XIV pidió oraciones antes de viajar a la Argentina

    Antes de viajar a la Argentina, el papa León XIV hizo un pedido especial: "Me encomiendo a sus oraciones"