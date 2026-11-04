Bullrich redobló la apuesta y le respondió a Cristina con otra frase en inglés: "Freedom is beautiful"

Patricia Bullrich salió al cruce de Cristina Kirchner después del mensaje con el que la expresidenta celebró el revés electoral de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos. La referente de La Libertad Avanza eligió también el inglés para responderle y publicó una frase tajante: “Freedom is beautiful” , que significa “la libertad es hermosa”.

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La respuesta llegó horas después de que Cristina publicara “Beautiful morning!!!” —“hermosa mañana”— tras conocerse que los demócratas consiguieron quedarse con la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Ese resultado dejó a Trump sin el control legislativo para los últimos dos años de su mandato.

Bullrich citó directamente el posteo de la exmandataria y utilizó prácticamente la misma construcción para devolverle el mensaje. Mientras Cristina había hablado de una “hermosa mañana”, la dirigente libertaria reemplazó la primera palabra y escribió: “Freedom is beautiful” .

El cruce comenzó durante la mañana de este miércoles, cuando Cristina reaccionó desde su cuenta de X a las elecciones de medio término en Estados Unidos. “Beautiful morning!!!”, escribió sin agregar mayores explicaciones.

El mensaje fue interpretado en el contexto de la derrota republicana y la victoria del Partido Demócrata , que logró quedarse con la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. La nueva composición del Congreso limitará el margen legislativo de Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Horas después apareció la réplica de Bullrich. La dirigente citó textualmente el mensaje de Cristina y respondió únicamente: “Freedom is beautiful”. La frase convirtió el resultado estadounidense en un nuevo punto de enfrentamiento discursivo dentro de la política argentina.

Cristina Kirchner reaccionó en inglés a la derrota de Trump en las midterms: Beautiful morning

Las elecciones de Estados Unidos también encendieron la política argentina

El resultado electoral generó reacciones en distintos sectores políticos del país. Desde el kirchnerismo hubo expresiones de respaldo a la publicación de Cristina, mientras que dirigentes y referentes vinculados con el Gobierno cuestionaron la lectura realizada por la oposición.

Entre quienes acompañaron el mensaje de la expresidenta apareció Mayra Mendoza, quien compartió una imagen relacionada con los comicios estadounidenses. En el oficialismo, en cambio, también se pronunció el asesor presidencial Santiago Caputo, quien cuestionó las interpretaciones sobre la derrota republicana y planteó que todavía debían analizarse los datos electorales.

El intercambio entre Cristina y Bullrich terminó así llevando la discusión estadounidense al escenario político argentino: primero apareció el “Beautiful morning” de la expresidenta y, horas más tarde, llegó el “Freedom is beautiful” con el que Bullrich decidió responderle públicamente.