    • 4 de noviembre de 2026 - 11:57

    El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que la consolidación del fenómeno climático alterará la dinámica del tiempo en el territorio bonaerense durante la primavera y el verano. Prevén lluvias por encima de lo normal, crecidas en cuencas de ríos e impacto directo en el sector agropecuario.

    El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

    El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

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    El fenómeno global de El Niño (El Niño-Oscilación del Sur, ENOS) atraviesa una fase de alta intensidad en el océano Pacífico ecuatorial. Según los boletines de variabilidad climática y los pronósticos trimestrales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del país y la provincia de Buenos Aires figuran entre las zonas donde la señal climática se manifiesta con mayor volumen de humedad e inestabilidad.

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    A diferencia de las regiones áridas del oeste nacional, el impacto de El Niño en la geografía bonaerense está marcado por el riesgo de precipitaciones acumuladas, tormentas severas y complicaciones hídricas en cuencas rurales y sectores urbanos de alta densidad poblacional.

    1. Lluvias por encima del promedio y tormentas severas

    El informe del SMN destaca que la presencia de El Niño altera la circulación atmosférica regional, favoreciendo el ingreso constante de aire cálido y húmedo procedente del norte y del Atlántico.

    Para la provincia de Buenos Aires —incluyendo el Área Metropolitana (AMBA), la cuenca del Río de la Plata, el centro y el estuario del sudoeste— se proyecta:

    • Mayor frecuencia de precipitaciones: Un incremento en los días de lluvia durante el tramo estival.

    • Eventos extremos y ráfagas: Tormentas puntuales de desarrollo rápido con capacidad de generar abundante caída de agua en breves lapsos, intensa actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

    • Persistencia de humedad: Jornadas continuadas con elevados índices de humedad y abundante nubosidad.

    2. Anegamientos, crecidas de ríos y sudestadas

    El principal desafío operativo para los municipios bonaerenses radica en la capacidad de drenaje de las cuencas de arroyos y ríos de llanura (como las cuencas del Río Salado, Reconquista, Luján y Matanza-Riachuelo).

    Atención al riesgo hídrico: La saturación rápida de los suelos ante precipitaciones copiosas aumenta la vulnerabilidad a anegamientos urbanos, encharcamientos prolongados en campos y crecidas de arroyos rurales. Asimismo, el SMN y los organismos de protección civil vigilan la combinación de lluvias intensas con eventuales episodios de sudestada sobre las costas del Río de la Plata.

    3. Impacto en la producción agropecuaria

    En el sector rural bonaerense, El Niño genera escenarios contrapuestos:

    • Recuperación de reservas en suelo: Tras períodos prolongados de sequía (La Niña), la llegada de precipitaciones asegura la humedad necesaria para la siembra y desarrollo de cultivos de verano como el maíz y la soja.

    • Dificultades operativas: Las precipitaciones muy abundantes o concentradas complican la transitabilidad en caminos rurales, incrementan el riesgo de inundación en zonas bajas y dificultan las labores de cosecha o pulverización.

    Recomendaciones del SMN y Protección Civil

    Frente al incremento en la frecuencia de alertas por tormentas intensas, las autoridades recomiendan a la población bonaerense:

    • Prevención en el hogar: Limpiar canaletas, desagües y sumideros domiciliarios para facilitar el escurrimiento del agua. No sacar los residuos a la vía pública antes o durante tormentas anunciadas.

    • Precaución al transitar: Evitar circular por calles anegadas, pasos bajo nivel o zonas ribereñas con crecidas en desarrollo.

    • Prevención sanitaria: Mantener el descacharrado en patios y jardines para prevenir la acumulación de agua estancada, reduciendo la proliferación del mosquito Aedes aegypti (vector del dengue).

    • Seguimiento oficial: Mantener la atención a los boletines diarios y al Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional a través de sus canales oficiales.

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