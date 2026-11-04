El Niño en la provincia de Buenos Aires: tormentas severas, riesgo de anegamientos y humedad sostenida

El fenómeno global de El Niño (El Niño-Oscilación del Sur, ENOS) atraviesa una fase de alta intensidad en el océano Pacífico ecuatorial. Según los boletines de variabilidad climática y los pronósticos trimestrales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el centro del país y la provincia de Buenos Aires figuran entre las zonas donde la señal climática se manifiesta con mayor volumen de humedad e inestabilidad.

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A diferencia de las regiones áridas del oeste nacional, el impacto de El Niño en la geografía bonaerense está marcado por el riesgo de precipitaciones acumuladas, tormentas severas y complicaciones hídricas en cuencas rurales y sectores urbanos de alta densidad poblacional.

El informe del SMN destaca que la presencia de El Niño altera la circulación atmosférica regional, favoreciendo el ingreso constante de aire cálido y húmedo procedente del norte y del Atlántico.

Para la provincia de Buenos Aires —incluyendo el Área Metropolitana (AMBA), la cuenca del Río de la Plata, el centro y el estuario del sudoeste— se proyecta:

El principal desafío operativo para los municipios bonaerenses radica en la capacidad de drenaje de las cuencas de arroyos y ríos de llanura (como las cuencas del Río Salado, Reconquista, Luján y Matanza-Riachuelo).

Persistencia de humedad: Jornadas continuadas con elevados índices de humedad y abundante nubosidad.

Eventos extremos y ráfagas: Tormentas puntuales de desarrollo rápido con capacidad de generar abundante caída de agua en breves lapsos, intensa actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

Mayor frecuencia de precipitaciones: Un incremento en los días de lluvia durante el tramo estival.

Atención al riesgo hídrico: La saturación rápida de los suelos ante precipitaciones copiosas aumenta la vulnerabilidad a anegamientos urbanos, encharcamientos prolongados en campos y crecidas de arroyos rurales. Asimismo, el SMN y los organismos de protección civil vigilan la combinación de lluvias intensas con eventuales episodios de sudestada sobre las costas del Río de la Plata.

3. Impacto en la producción agropecuaria

En el sector rural bonaerense, El Niño genera escenarios contrapuestos:

Recuperación de reservas en suelo: Tras períodos prolongados de sequía (La Niña), la llegada de precipitaciones asegura la humedad necesaria para la siembra y desarrollo de cultivos de verano como el maíz y la soja.

Dificultades operativas: Las precipitaciones muy abundantes o concentradas complican la transitabilidad en caminos rurales, incrementan el riesgo de inundación en zonas bajas y dificultan las labores de cosecha o pulverización.

Recomendaciones del SMN y Protección Civil

Frente al incremento en la frecuencia de alertas por tormentas intensas, las autoridades recomiendan a la población bonaerense: